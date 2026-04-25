Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260425/otboy-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole-1155523038.html
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
2026-04-25T20:52
2026-04-25T20:53
севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
атаки всу на крым
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости севастополя
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352526_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_39a925d991691f2ecde8242fb49aace1.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352526_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_3a331837896cce4f9c3623f9a9d16d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
20:52 25.04.2026 (обновлено: 20:53 25.04.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены и объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в MАХ.
Сирены в городе включили в субботу в 20:41. Они звучали 10 минут.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал губернатор.
Сирены в городе выключают, когда получен соответствующий сигнал от военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что минувшей ночью киевский режим вновь атаковал город. Военные уничтожили восемь БПЛА в районе мыса Херсонес над морем, а также над Северной стороной.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
