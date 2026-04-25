Новости СВО: за сутки ликвидированы более 1100 боевиков Киева

За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции российские военные значительно улучшили тактическое положение, продвинулись в глубину обороны...

2026-04-25T13:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции российские военные значительно улучшили тактическое положение, продвинулись в глубину обороны противника и ликвидировали 1125 украинских солдат. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" поразила живую силу и технику механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю и уничтожили четыре склада боеприпасов. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка беспилотных систем ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Поразили живую силу и технику противника в Донецкой Народной Республике. Киев потерял свыше 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Также уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.Войска "Центр" улучшили тактическое положение. Поразили формирования механизированной, аэромобильной бригад, двух бригад беспилотных систем ВСУ и трех бригад нацгвардии в Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований - свыше 310 человек и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Поразили формирования ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Киев потерял до 260 военнослужащих.Войска "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожены свыше 25 солдат, пять автомобилей, три склада боеприпасов и материальных средств.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией армии России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Также ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области. Кроме того, минувшей ночью в ответ на террористические атаки Киева российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по объектам на Украине.

