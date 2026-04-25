На Кубани в смертельном ДТП погибли двое человек - РИА Новости Крым, 25.04.2026
На Кубани в смертельном ДТП погибли двое человек
12:22 25.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир погибли в ДТП в Тбилисском районе Краснодарского края. Сейчас полиция проводит проверку. Об этом сообщили в региональном МВД.
По информации правоохранителей, авария произошла на автодороге "Краснодар - Кропоткин- граница Ставропольского края". 65-летний водитель за рулем "ЗАЗ Вида" не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась.

"До приезда скорой помощи погибли пассажир и водитель автомобиля. Проводится проверка", - рассказал начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Тбилисскому району Денис Каширин.

Ранее сообщалось, что житель Кубани пойдет на исправительные работы за передачу питбайка своему 12-летнему сыну, управляя которым подросток совершил смертельное ДТП.
