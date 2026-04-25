На Кубани мужчина напал на девушек на пляже

На Кубани мужчина напал на девушек на пляже - РИА Новости Крым, 25.04.2026

На Кубани мужчина напал на девушек на пляже

Полиция Кубани проверяет сообщение местных жителей о нападении неизвестного мужчины на девушек-волонтеров на пляже в Туапсе. Об этом сообщили в региональном...

2026-04-25T14:33

2026-04-25T14:33

2026-04-25T14:33

кубань

новости

происшествия

краснодарский край

мвд по краснодарскому краю

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Полиция Кубани проверяет сообщение местных жителей о нападении неизвестного мужчины на девушек-волонтеров на пляже в Туапсе. Об этом сообщили в региональном МВД.Как рассказали в полиции, в дежурную часть МВД России по Туапсинскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина, возможно в состоянии опьянения, напал на девушек на пляже "Приморский".На место сразу выехал отряд патрульно-постовой службы."В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность правонарушителя. По окончанию разбирательства будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении МВД.В Туапсе в круглосуточном режиме идет работа по сбору нефтепродуктов. Сейчас задействовано 143 человека и 48 единиц техники. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов, составляет 10 тысяч квадратных метров.Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки. Сейчас силы нарастили в два раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное мореЗапад игнорирует экологический ущерб от атак ВСУ - Захарова

кубань

краснодарский край

кубань, новости, происшествия, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю