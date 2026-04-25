На Кубани мужчина напал на девушек на пляже - РИА Новости Крым, 25.04.2026
На Кубани мужчина напал на девушек на пляже
На Кубани мужчина напал на девушек на пляже - РИА Новости Крым, 25.04.2026
На Кубани мужчина напал на девушек на пляже
Полиция Кубани проверяет сообщение местных жителей о нападении неизвестного мужчины на девушек-волонтеров на пляже в Туапсе. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 25.04.2026
2026-04-25T14:33
2026-04-25T14:33
кубань
новости
происшествия
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Полиция Кубани проверяет сообщение местных жителей о нападении неизвестного мужчины на девушек-волонтеров на пляже в Туапсе. Об этом сообщили в региональном МВД.Как рассказали в полиции, в дежурную часть МВД России по Туапсинскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина, возможно в состоянии опьянения, напал на девушек на пляже "Приморский".На место сразу выехал отряд патрульно-постовой службы."В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность правонарушителя. По окончанию разбирательства будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении МВД.В Туапсе в круглосуточном режиме идет работа по сбору нефтепродуктов. Сейчас задействовано 143 человека и 48 единиц техники. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов, составляет 10 тысяч квадратных метров.Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки. Сейчас силы нарастили в два раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное мореЗапад игнорирует экологический ущерб от атак ВСУ - Захарова
кубань
краснодарский край
2026
кубань, новости, происшествия, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю
На Кубани мужчина напал на девушек на пляже

Полиция проверяет сообщение о нападении неизвестного на девушек на пляже в Туапсе

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Полиция Кубани проверяет сообщение местных жителей о нападении неизвестного мужчины на девушек-волонтеров на пляже в Туапсе. Об этом сообщили в региональном МВД.
Как рассказали в полиции, в дежурную часть МВД России по Туапсинскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина, возможно в состоянии опьянения, напал на девушек на пляже "Приморский".

"В Туапсе неизвестный напал на волонтеров, которые вывозили с пляжа животных, испачкавшихся в нефти", - написала женщина, ставшая очевидцем происшествия в соцсетях.

На место сразу выехал отряд патрульно-постовой службы.
"В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность правонарушителя. По окончанию разбирательства будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении МВД.
В Туапсе в круглосуточном режиме идет работа по сбору нефтепродуктов. Сейчас задействовано 143 человека и 48 единиц техники. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов, составляет 10 тысяч квадратных метров.
Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки. Сейчас силы нарастили в два раза.
КубаньНовостиПроисшествияКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краю
 
