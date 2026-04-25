"Мечтаю сто дней быть никем": самые яркие цитаты Владимира Жириновского
"Мечтаю сто дней быть никем": самые яркие цитаты Владимира Жириновского
РИА Новости Крым, 25.04.2026
Алексей Гончаров, РИА Новости Крым
Одному из самых харизматичных и самобытных политиков новейшей истории России 25 апреля исполнилось бы 80 лет. Владимира Жириновского называли феноменом российской политики – настолько его эпатаж и резкие, ироничные, иногда нелепые и популистские, а порой и откровенно грубые высказывания не вязались с тем положением, который лидер ЛДПР занимал в отечественной политической и государственной иерархии.
У многих он вызывал откровенное отвращение, но немало и тех, кто Владимира Вольфовича искренне любил и отдавал за него и его партию свои голоса все эти три с лишним десятилетия.
Тем не менее, несмотря на всю неоднозначность и противоречивость фигуры Жириновского, мало кто мог с ним посоревноваться в мастерстве вести дискуссии и склонять на свою сторону.
В историю России Владимир Вольфович войдет не только как колоритный политик, но и как автор множества метких и красноречивых изречений, многие из которых давно и плотно вошли в обиход и стали афоризмами. РИА Новости Крым представляет подборку самых ярких из них.
О патриотизме:
Нигде не сказано, что надо делать во время исполнения гимна – стоять, лежать или ползти. Надо Родину любить.
Об инструментах влияния России:
Не надо заставлять детей учить английский. Пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски.
О диктатуре и демократии:
Диктатура – это запор, демократия – понос. Выбирайте, что вам больше нравится.
О "расширении границ" России:
Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана и навсегда перешли на летнюю форму одежды.
О Крыме:
1. Будет ли возвращен Крым России? Да. Все исконные территории России будут возвращены (из выступления на телевидении в 1991 году).
2. Не волнуйтесь, вы захлебнетесь от наших туристов (сказано на встрече депутатов Госдумы с делегацией из Крыма в 2014 году).
3. Мы – одно государство, и никто не имел права в 1991 году определять, что Крым переходит к Украине. Это русская земля и русские люди на все времена.
Об Украине:
Есть такая сказка, где говорится: "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!". Но нигде нет никакой такой сказки, где бы говорилось: "Здесь Украиной пахнет!".
О выборах в СССР:
Я при советской власти приходил всегда на выборы, и всегда их всех вычеркивал, и на обороте еще им писал, как я их ненавижу!
О сменяемости руководителей государства:
У нас все политические лидеры уходили из жизни в основном через смерть.
О планах на посту президента:
У меня чистые руки, но они будут в крови, если я стану президентом.
О своей партии:
Им всем (другим партиям – ред.) не с чем идти, их всех избиратель презирает как обманщиков и мошенников. А ЛДПР чиста. Если проводить бытовые параллели, то ЛДПР — девственница на политическом поле. Мы ни в какие браки, то есть политические союзы, не вступали.
О СМИ:
Нам нужны средства массовой информации другой ориентации.
Об амбициях телеведущего:
Дайте мне вести "Спокойной ночи, малыши". Все заснут в девять часов – и дети, и взрослые.
О мечте:
Я мечтаю сто дней быть никем. Сто дней вообще забыть все. Как бомж, вон там бросить телогрейку и под солнышком поваляться.
О злопамятности:
Я незлопамятный и очень добрый человек, я могу уже через полчаса с вами со всеми обниматься и целоваться взасос, как Брежнев, чтобы задохнулись в моих объятиях.
О продлении возраста детства:
Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети. А среднее (поколение) — самое золотое. Работайте, товарищи, кому от 35, на вас вся надежда.
О молодежи:
Для молодежи должно быть три дороги: вузы, казармы, стадионы и, на крайний случай, монастыри. И загнать туда необходимо всех желающих.
О своей фамилии:
У меня тоже фамилия дурацкая, от слова "жир" – Жириновский. Но хотя бы уникальная. В мире нет никого с этой дурацкой фамилией.
О родственниках:
Нормальный человек должен жить один. На расстоянии и родственники хорошие, и жена хорошая, и муж. Но если вместе в одну квартиру – дурдом.
О мужчинах и женщинах:
Женские психиатрические больницы по всей стране — и мужчины оздоровятся.
О призыве женщин в армию:
У нас женщин больше, чем мужчин. Надо больше женщин призывать, это будет наводить ужас на армию противника, они будут бояться… Если сегодня мы воссоздадим целые женские батальоны в каждой дивизии – их вперед, они будут идти в психическую атаку, им даже стреляться не надо. Только увидят русских красавиц, женский батальон и разбегутся все – и поляки, и литовцы, и другие какие-нибудь натовские солдаты.
О любви и Дне всех влюбленных:
Почему все песни про любовь? "Остановите музыку, с другим танцует девушка моя". А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть.
О сексе:
Секс в моей жизни занимает большое место, к сожалению.
О борьбе со стрессом:
Как я снимаю стрессы? Вот приказал, чтобы во всех кабинетах у нас были дешевые тарелки. Чтобы, если что, не жалко их бить было.
