Массированные удары по Украине - что поражено
Минувшей ночью взрывы звучали на фоне воздушной тревоги в Днепропетровске, Харькове, Киевской и Одесской областях. Повреждены объекты ВПК Украины, энергетики и... РИА Новости Крым, 25.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Минувшей ночью взрывы звучали на фоне воздушной тревоги в Днепропетровске, Харькове, Киевской и Одесской областях. Повреждены объекты ВПК Украины, энергетики и критической инфраструктуры. Об этом сообщают украинские СМИ и главы областных администраций.
"В Харькове и Днепропетровске прозвучали взрывы. Минимум три взрыва прогремели в Харькове", - говорится в Telegram-канале одного из украинских телеканалов.
Позднее телеканал писал еще о трех взрывах.
По информации главы областной администрации Днепропетровска Александра Ганжи, атаки длились более 10 часов.
"Более 10 часов атаковали Днепропетровск. Удары нанесены и по АЗС. Горят три грузовика", - написал Ганжа в своем Telegram-канале.
Вместе с тем, ряд украинских СМИ сообщил, о массовых разрушениях инфраструктуры во многих областях Украины. В частности, в Николаевской области из-за повреждений отключилось электричестыво.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ночью была объявлена на большей части Украины: в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.
Кроме того, по информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, в городе Городня Черниговской области уничтожен пункт связи и штаб, координирующий запуски и наведение на цели украинских БПЛА.
"Уничтожены пункт связи и местный штаб, координирующий запуски и наведение на цели украинских БПЛА, находившиеся на территории бывшего аэродрома и рядом с ним", - приводит слова Лебедева РИА Новости.
По его словам, погибли 11 военнослужащих ВСУ, половина из них - офицеры. Также ударами были уничтожены склад с беспилотниками и мобильные установки для запуска дронов, которыми наносили удары по городам Орел, Брянск и Смоленск.
Он добавил, что взрывы также произошли в районе военной части ВСУ в Харьковской области. После ударов, врачей местной больницы вызвали на работу из-за большого потока раненых. По данным подполья, на территории военной части ВСУ в городе Богодухов украинских мобилизованных обучали использованию военной техники стран НАТО.
24 апреля сообщалось, что в Киеве и других больших городах Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
.
18 апреля мощные взрывы прогремели
в Одесской области Украины. Под удары попали объекты портовой и промышленной инфраструктуры. Кроме того, прилеты зафиксированы на одном из предприятий в Полтавской области. По данным местных властей, повреждено оборудование.
Также под удар попала энергетическая инфраструктура Черниговской области. Сообщается, что без электричества оставались 380 тысяч человек
в Чернигове, Прилуках, Нежине и Славутиче.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
