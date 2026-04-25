Магнитные бури на Земле – прогноз на май

В мае на Земле ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических...

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В мае на Земле ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По данным ученых, магнитные бури обрушатся на Землю еще в конце апреля. 29 и 30 их уровень достигнет класса G1. 1 и 7 мая геомагнитная обстановка еще будет оставаться неспокойной, но без преодоления критических отметок шторма. Самая сильная магнитная буря месяца ожидается 15 и 16 мая, но ее уровень не превысит класса G1.В Лаборатории также сообщили, что 24 апреля рост активности на Солнце преодолел порог вспышек высшего уровня.Отмечается, что обе вспышки сопровождались крупными выбросами плазмы, которые хорошо различимы на поступивших снимках с космических телескопов.Ранее сообщалось, что ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году. По данным ученых, геомагнитная активность в наступившем году растет с превышением показателей предыдущего рекордного года. Темп формирования геомагнитных возмущений за первые 13 дней января превысил показатели предыдущего, 2025 года, которые, в свою очередь, были максимальными за последние 10–20 лет.

