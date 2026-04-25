Ливни на Кубани подтопили 236 придомовых территорий и многоэтажку

2026-04-25T19:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае проливные дожди привели к подтоплению частных домов и придомовых участков, вода также зашла в один многоквартирный дом и залила дороги. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Вечером в пятницу стало известно, что из-за сильных ливней 100 придомовых территорий оказались подтоплены в Белореченском районе Краснодарского края. Спасатели эвакуировали 10 жителей и развернули пункт временного размещения.Наибольший урон непогода нанесла Белореченскому району. Там из-за проливных дождей произошло подтопление 236 придомовых территорий. На данный момент вода с большинства из них сошла. Проезд по всем дорогам, где наблюдались подтопления, открыт. На сегодняшний день в аварийно-спасательных и восстановительных работах задействованы 129 человек и 38 единиц техники, добавили в оперштабе.

