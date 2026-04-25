Крымский мост сейчас – обстановка на утро субботы
Крымский мост сейчас – обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Крымский мост сейчас – обстановка на утро субботы
В субботу утром у Крымского моста в очереди на ручной досмотр стоят более 120 автомобилей, со стороны Тамани – более 90. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 25.04.2026
2026-04-25T10:13
2026-04-25T10:13
2026-04-25T10:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В субботу утром у Крымского моста в очереди на ручной досмотр стоят более 120 автомобилей, со стороны Тамани – более 90. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – обстановка на утро субботы
Крымский мост сейчас – в очереди стоят 213 авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В субботу утром у Крымского моста в очереди на ручной досмотр стоят более 120 автомобилей, со стороны Тамани – более 90. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 92 транспортных средства. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 121 транспортное средство", - говорится в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения
на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
