Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

К обеду субботы у Крымского моста сохраняется автомобильный затор со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. К обеду субботы у Крымского моста сохраняется автомобильный затор со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.Пробка начала расти у моста утром в субботу. К 10 утра проезда со стороны Керчи ожидали 121 авто, из Тамани в пробке стояли 92 машины.При этом со стороны Тамани очереди нет - въезд в Крым свободен.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.

