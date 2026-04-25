Киев с ночи бьет по ЛНР: три человека погибли и пятеро ранены
Три мирных жителя погибли и пятеро получили ранения при атаке украинских беспилотников на мирные города и поселки Луганской Народной Республики.
2026-04-25T17:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и пятеро получили ранения при атаке украинских беспилотников на мирные города и поселки Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Еще три человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Рубежном.Кроме того, в Лисичанске повреждены жилые дома. В Луганске ВСУ ударили вблизи городского автобусного парка. Повреждены фасад, остекление здания и частично автобусный парк.Сейчас на местах прилетов работают следователи и экстренные службы.В Белгородской области в субботу дроны ВСУ ранили пятерых мирных жителей. Беспилотники охотились за гражданскими автомобилями и били по жилым районам, сообщал ранее губернатор Вячеслав Гладков.
В ЛНР погибли три человека и пять получили ранения при массированной атаке - Пасечник