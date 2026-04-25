Киев с ночи бьет по ЛНР: три человека погибли и пятеро ранены - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Киев с ночи бьет по ЛНР: три человека погибли и пятеро ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и пятеро получили ранения при атаке украинских беспилотников на мирные города и поселки Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Еще три человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Рубежном.Кроме того, в Лисичанске повреждены жилые дома. В Луганске ВСУ ударили вблизи городского автобусного парка. Повреждены фасад, остекление здания и частично автобусный парк.Сейчас на местах прилетов работают следователи и экстренные службы.В Белгородской области в субботу дроны ВСУ ранили пятерых мирных жителей. Беспилотники охотились за гражданскими автомобилями и били по жилым районам, сообщал ранее губернатор Вячеслав Гладков.
В ЛНР погибли три человека и пять получили ранения при массированной атаке - Пасечник

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и пятеро получили ранения при атаке украинских беспилотников на мирные города и поселки Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Ночью серьезный удар пришелся по жилым домам села Солонцы Троицкого округа. К несчастью, там погибли три человека, еще двое ранены. Полностью разрушены четыре дома. МЧС ликвидировали возгорание, проводится разбор завалов", - написал он в MAX.
Еще три человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Рубежном.
"Пожилые мужчина и женщина ранены. Повторно вражеский БПЛА ударил по дорожной технике, ранен работник дорожной службы", - уточнил губернатор.
Кроме того, в Лисичанске повреждены жилые дома. В Луганске ВСУ ударили вблизи городского автобусного парка. Повреждены фасад, остекление здания и частично автобусный парк.
Сейчас на местах прилетов работают следователи и экстренные службы.
В Белгородской области в субботу дроны ВСУ ранили пятерых мирных жителей. Беспилотники охотились за гражданскими автомобилями и били по жилым районам, сообщал ранее губернатор Вячеслав Гладков.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Вчера, 10:46
Более 260 мирных жителей погибли от атак ВСУ с начала года
 
17:35В Гурзуфе дети высадили новый фруктовый сад
17:20Алиев заявил о возможности военного сотрудничества с Киевом
17:04Киев с ночи бьет по ЛНР: три человека погибли и пятеро ранены
16:54Пять человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
16:37Магнитные бури на Земле – прогноз на май
16:16Отпуск на двоих: куда в Крыму едут влюбленные
15:50В Севастополе на субботнике собрали 350 кубов мусора
15:33В Бурятии ввели режим ЧС
15:17Атака на Екатеринбург: число пострадавших выросло до девяти
15:03Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
14:33На Кубани мужчина напал на девушек на пляже
14:2642 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще тремя регионами России за шесть часов
14:13В Туапсе убрали почти тысячу кубометров нефтепродуктов
13:57Прощание с Алексеем Пимановым пройдет на Троекуровском кладбище в Москве
13:35Дроны ВСУ сбросили листовки с мошенническими QR-кодами над Энергодаром
13:05Новости СВО: за сутки ликвидированы более 1100 боевиков Киева
12:39Армия России нанесла массированный удар по Украине
12:22На Кубани в смертельном ДТП погибли двое человек
12:19Армия России освободила Бочково в Харьковской области
12:12Путин вспомнил свой последний разговор с Жириновским
Лента новостейМолния