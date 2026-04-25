https://crimea.ria.ru/20260425/kiev-s-nochi-bet-po-lnr-tri-cheloveka-pogibli-i-pyatero-raneny-1155518033.html

Киев с ночи бьет по ЛНР: три человека погибли и пятеро ранены

Киев с ночи бьет по ЛНР: три человека погибли и пятеро ранены - РИА Новости Крым, 25.04.2026

Киев с ночи бьет по ЛНР: три человека погибли и пятеро ранены

Три мирных жителя погибли и пятеро получили ранения при атаке украинских беспилотников на мирные города и поселки Луганской Народной Республики.

2026-04-25T17:04

2026-04-25T17:04

2026-04-25T17:04

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

атаки всу

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

новости сво

новые регионы россии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155008283_36:0:1044:567_1920x0_80_0_0_bd5d7470072986819481321376f655dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и пятеро получили ранения при атаке украинских беспилотников на мирные города и поселки Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Еще три человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Рубежном.Кроме того, в Лисичанске повреждены жилые дома. В Луганске ВСУ ударили вблизи городского автобусного парка. Повреждены фасад, остекление здания и частично автобусный парк.Сейчас на местах прилетов работают следователи и экстренные службы.В Белгородской области в субботу дроны ВСУ ранили пятерых мирных жителей. Беспилотники охотились за гражданскими автомобилями и били по жилым районам, сообщал ранее губернатор Вячеслав Гладков.

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво, новые регионы россии