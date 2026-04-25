Как крымчанам не переплачивать за тепло в квартирах в межсезонье

2026-04-25T21:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В межсезонье в Крыму жильцы многоквартирных домов нередко переплачивают за тепло там, где в нем уже не нуждаются из-за потепления, и, наоборот, могут оказаться в квартире с холодными батареями в районе, из которого холода еще не ушли. Избежать переплат за услугу позволит установка так называемой системы погодного регулирования по решению собрания. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дал крымчанам директор АНО "ЖКХ Контроль" Анатолий Петров.Он отметил, что сейчас в Крыму при капремонтах внутридомовых систем, в том числе отопительных, устанавливается не только теплосчетчик, но система погодного регулирования.Однако ждать, пока это сделает ресурсоснабжающая организация, не стоит: выйдет дешевле и выгоднее, если жильцы озаботятся установкой такого устройства самостоятельно, считает он.По его словам, организовать установку системы погодного регулирования можно, приняв соответствующее решение на собрании жильцов многоквартирного дома.Суть работы системы погодного регулирования сводится к тому, что она самостоятельно анализирует погодные условия, сопоставляет их с требованиями к температурному режиму в квартирах, СанПиНами и прочим, и регулирует расход теплоносителя, подаваемого из котельной к дому.То есть "умный" прибор – часть цепи, в которую входит и инфраструктура ресурсоснабжающей организации, и недвижимость потребителя, уточнил он.По словам Петрова, такие приборы сегодня успешно изготавливаются на отечественных заводах, которые выпускают их по некоторым импортным образцам, при этом "превзошли их по многим показателям". Стоимость такой чудо-системы варьируется от 600 тысяч до миллиона, в зависимости от того, какая именно требуется для того или иного дома, отметил Петров.Согласно СанПиНам, параметры должны быть: не менее 18 градусов в осенне-зимний период и не более 24 градусов в летние месяцы, когда и на улице, и в домах становится жарко, напомнил он. И автоматическое регулирование теплоснабжения особенно нужно в домах в Крыму, учитывая капризы здешней погоды и жалобы жильцов из разных районов республики в межсезонье, "когда одним жарко, а другим холодно", заметил Петров.По его словам, установить такую "умную" цепь с анализатором можно сегодня в любом многоквартирном доме в Крыму, поскольку каждая внутридомовая система по линии ЖКХ находится "в удовлетворительном состоянии, то есть она рабочая".

