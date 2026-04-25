К чему приведет полный запрет вейпов в России - мнение - РИА Новости Крым, 25.04.2026
К чему приведет полный запрет вейпов в России - мнение
Решение о запрете продажи вейпов регионы России смогут принимать самостоятельно с мая текущего года. О поправке в закон сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 25.04.2026
К чему приведет полный запрет вейпов в России - мнение

Полный запрет вейпов приведет к контрафакту и еще большей угрозе – эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Решение о запрете продажи вейпов регионы России смогут принимать самостоятельно с мая текущего года. О поправке в закон сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Какова целесообразность полного запрета вейпов в Республике Крым, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий научный сотрудник, доцент кафедры внутренней медицины №2 Медицинского института КФУ им. Вернадского Игорь Яцков.
"Количество пациентов с вейп-индуцированным поражением легких растет, причем очень часто мы не можем изначально сказать, что это связано именно с вейпами, потому что очень долго люди не говорят, что они вейпят. В основном, это молодежь, которая на прием может прийти с родителями. Они пытаются скрывать, и уже постфактум мы узнаем, что это были вейпы", - рассказал он.
Однако, специалист выразил мнение, что полный запрет вейпов в Крыму может привести еще к большему росту заболеваний, связанных с употреблением контрафактных вейпов.
"Если запрещать что-то полностью, вероятность контрафакта останется. То есть здесь нужно очень четкое регулирование: кому можно продавать, что продавать, когда продавать. Если запрещаем, значит, остается только контрафакт. Значит его будут покупать каким-то другим способом. В результате мы получим еще больше людей, использовавших эти жидкости, с последующими патологиями. Поэтому я не вижу смысла прямо в полном запрете. Больше стремиться нужно в сторону регулирования", - обозначил свою точку зрения эксперт.
Игорь Яцков также отметил, что для снижения потребления вейпов население необходимо больше информировать об их вреде для здоровья.

"Здесь нужно еще работать рекламой. Показать, что это вредно, потому что даже те фотографии, которые мы видим на пачках сигарет, когда показана какая-то патология, например, рак легких - доказано, что это эффективный метод, и в 30% он работает, и человек задумывается", - пояснил он.

Особенно привлекательными, добавил эксперт, для подростков и даже детей вейпы делают их разноцветная упаковка без предупреждающих надписей, а также "вкусные" ароматизаторы. По словам спикера, уже введены ограничение на их количество.
Специалист также подчеркнул необходимость более глубокого исследования воздействия вейпов на человеческий организм.
