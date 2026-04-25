К чему приведет полный запрет вейпов в России - мнение
Решение о запрете продажи вейпов регионы России смогут принимать самостоятельно с мая текущего года. О поправке в закон сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 25.04.2026
2026-04-25T21:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Решение о запрете продажи вейпов регионы России смогут принимать самостоятельно с мая текущего года. О поправке в закон сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Какова целесообразность полного запрета вейпов в Республике Крым, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий научный сотрудник, доцент кафедры внутренней медицины №2 Медицинского института КФУ им. Вернадского Игорь Яцков."Количество пациентов с вейп-индуцированным поражением легких растет, причем очень часто мы не можем изначально сказать, что это связано именно с вейпами, потому что очень долго люди не говорят, что они вейпят. В основном, это молодежь, которая на прием может прийти с родителями. Они пытаются скрывать, и уже постфактум мы узнаем, что это были вейпы", - рассказал он.Однако, специалист выразил мнение, что полный запрет вейпов в Крыму может привести еще к большему росту заболеваний, связанных с употреблением контрафактных вейпов."Если запрещать что-то полностью, вероятность контрафакта останется. То есть здесь нужно очень четкое регулирование: кому можно продавать, что продавать, когда продавать. Если запрещаем, значит, остается только контрафакт. Значит его будут покупать каким-то другим способом. В результате мы получим еще больше людей, использовавших эти жидкости, с последующими патологиями. Поэтому я не вижу смысла прямо в полном запрете. Больше стремиться нужно в сторону регулирования", - обозначил свою точку зрения эксперт.Игорь Яцков также отметил, что для снижения потребления вейпов население необходимо больше информировать об их вреде для здоровья.Особенно привлекательными, добавил эксперт, для подростков и даже детей вейпы делают их разноцветная упаковка без предупреждающих надписей, а также "вкусные" ароматизаторы. По словам спикера, уже введены ограничение на их количество.Специалист также подчеркнул необходимость более глубокого исследования воздействия вейпов на человеческий организм.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановкахЛожное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнениеНеобратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет
Полный запрет вейпов приведет к контрафакту и еще большей угрозе – эксперт
