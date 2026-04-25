К чему приведет полный запрет вейпов в России - мнение

К чему приведет полный запрет вейпов в России - мнение - РИА Новости Крым, 25.04.2026

К чему приведет полный запрет вейпов в России - мнение

Решение о запрете продажи вейпов регионы России смогут принимать самостоятельно с мая текущего года. О поправке в закон сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T21:37

2026-04-25T21:37

2026-04-25T21:37

курение

вейпы

закон о запрете вейпов

новости

мнения

игорь яцков

кфу (крымский федеральный университет)

общество

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Решение о запрете продажи вейпов регионы России смогут принимать самостоятельно с мая текущего года. О поправке в закон сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Какова целесообразность полного запрета вейпов в Республике Крым, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий научный сотрудник, доцент кафедры внутренней медицины №2 Медицинского института КФУ им. Вернадского Игорь Яцков."Количество пациентов с вейп-индуцированным поражением легких растет, причем очень часто мы не можем изначально сказать, что это связано именно с вейпами, потому что очень долго люди не говорят, что они вейпят. В основном, это молодежь, которая на прием может прийти с родителями. Они пытаются скрывать, и уже постфактум мы узнаем, что это были вейпы", - рассказал он.Однако, специалист выразил мнение, что полный запрет вейпов в Крыму может привести еще к большему росту заболеваний, связанных с употреблением контрафактных вейпов."Если запрещать что-то полностью, вероятность контрафакта останется. То есть здесь нужно очень четкое регулирование: кому можно продавать, что продавать, когда продавать. Если запрещаем, значит, остается только контрафакт. Значит его будут покупать каким-то другим способом. В результате мы получим еще больше людей, использовавших эти жидкости, с последующими патологиями. Поэтому я не вижу смысла прямо в полном запрете. Больше стремиться нужно в сторону регулирования", - обозначил свою точку зрения эксперт.Игорь Яцков также отметил, что для снижения потребления вейпов население необходимо больше информировать об их вреде для здоровья.Особенно привлекательными, добавил эксперт, для подростков и даже детей вейпы делают их разноцветная упаковка без предупреждающих надписей, а также "вкусные" ароматизаторы. По словам спикера, уже введены ограничение на их количество.Специалист также подчеркнул необходимость более глубокого исследования воздействия вейпов на человеческий организм.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курение, вейпы, закон о запрете вейпов, новости, мнения, игорь яцков, кфу (крымский федеральный университет), общество