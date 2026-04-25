Двое детей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
В Белгородской области при атаке ВСУ ранены двое детей и двое взрослых
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДрон ВСУ атаковал многоэтажку в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки вражеского дрона на легковой автомобиль ранены четверо: у одного мужчины осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, у второго пострадавшего — осколочные ранения спины, у 13-летнего мальчика — рваная рана ноги, у 12-летнего мальчика — осколочные ранения плеча и спины", - написал он в MAX.
Пострадавшие доставлены в Шебекинскую больницу.
Кроме того, в Алексеевке беспилотник ударил по жилой многоэтажке.
"Загорелся балкон в одной из квартир — пожарными расчетами производится ликвидация очага возгорания. Кроме того, повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах", - уточнил Гладков.
Вечером в субботу военные отражают атаку беспилотников на Севастополь. Над городом сбили три воздушные цели, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.
Ранним утром украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы, девять человек обратились к медикам, один из них госпитализирован.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять мирных жителей пострадали при очередных ударах беспилотников ВСУ на Белгородскую область.
Также в субботу три мирных жителя погибли и пятеро получили ранения при атаке украинских беспилотников на мирные города и поселки Луганской Народной Республики.