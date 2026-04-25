Двое детей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Двое детей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 25.04.2026

Двое детей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Четыре человека пострадали при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T22:31

2026-04-25T22:31

2026-04-25T22:31

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

происшествия

атаки всу

новости

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшие доставлены в Шебекинскую больницу.Кроме того, в Алексеевке беспилотник ударил по жилой многоэтажке.Вечером в субботу военные отражают атаку беспилотников на Севастополь. Над городом сбили три воздушные цели, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.Ранним утром украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы, девять человек обратились к медикам, один из них госпитализирован.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять мирных жителей пострадали при очередных ударах беспилотников ВСУ на Белгородскую область.Также в субботу три мирных жителя погибли и пятеро получили ранения при атаке украинских беспилотников на мирные города и поселки Луганской Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия, атаки всу, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)