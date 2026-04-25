Дроны ВСУ сбросили листовки с мошенническими QR-кодами над Энергодаром - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Дроны ВСУ сбросили листовки с мошенническими QR-кодами над Энергодаром
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Дроны ВСУ сбросили листовки с мошенническими QR-кодами над городом-спутником Запорожской АЭС Энергодаром, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.Глава города призвал население не поддаваться провокациям, ни в коем случае не сканировать QR-код и не переходить по ссылке, а также не брать листовки руками, так как они могут быть обработаны вредными веществами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Дроны ВСУ сбросили листовки с мошенническими QR-кодами над городом-спутником Запорожской АЭС Энергодаром, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
"Сегодня вражеские дроны осуществили массовый сброс листовок над 1-м микрорайоном Энергодара. Внешне листовки похожи на обычную рекламу, но при переходе по QR-коду злоумышленники получат доступ ко всем данным телефона: контактам, сообщениям, фото, банковским приложениям и паролям", - сказал Пухов.
Глава города призвал население не поддаваться провокациям, ни в коем случае не сканировать QR-код и не переходить по ссылке, а также не брать листовки руками, так как они могут быть обработаны вредными веществами.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
