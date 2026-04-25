https://crimea.ria.ru/20260425/drony-vsu-sbrosili-listovki-s-moshennicheskimi-qr-kodami-nad-energodarom-1155514295.html

Дроны ВСУ сбросили листовки с мошенническими QR-кодами над Энергодаром

Дроны ВСУ сбросили листовки с мошенническими QR-кодами над городом-спутником Запорожской АЭС Энергодаром, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T13:35

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125711643_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b10a91399d4d43107cef9f59a65dd594.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Дроны ВСУ сбросили листовки с мошенническими QR-кодами над городом-спутником Запорожской АЭС Энергодаром, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.Глава города призвал население не поддаваться провокациям, ни в коем случае не сканировать QR-код и не переходить по ссылке, а также не брать листовки руками, так как они могут быть обработаны вредными веществами.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, энергодар, запорожская область