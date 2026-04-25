Беспилотники над Севастополем: ночью сбили 8 целей над Северной и Херсонесом - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Беспилотники над Севастополем: ночью сбили 8 целей над Северной и Херсонесом
Беспилотники над Севастополем: ночью сбили 8 целей над Северной и Херсонесом - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Беспилотники над Севастополем: ночью сбили 8 целей над Северной и Херсонесом
Минувшей ночью киевский режим вновь атаковал Севастополь. Военные уничтожили восемь БПЛА в районе мыса Херсонес над морем, а также над Северной стороной. Об... РИА Новости Крым, 25.04.2026
2026-04-25T10:01
2026-04-25T10:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Минувшей ночью киевский режим вновь атаковал Севастополь. Военные уничтожили восемь БПЛА в районе мыса Херсонес над морем, а также над Северной стороной. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он уточнил, что по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами, Черным и Азовским морями.Также утром в субботу губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате атаки поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы, шесть человек обратились к медикам, один из них госпитализирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
атаки всу, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости сво, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, новости крыма, крым
Беспилотники над Севастополем: ночью сбили 8 целей над Северной и Херсонесом

Над Севастополем сбиты 8 беспилотников - губернатор

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Минувшей ночью киевский режим вновь атаковал Севастополь. Военные уничтожили восемь БПЛА в районе мыса Херсонес над морем, а также над Северной стороной. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В Севастополе этой ночью военные отразили атаку ВСУ. Сбито 8 БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонес над морем", - написал губернатор в своем канале МАХ.
Он уточнил, что по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами, Черным и Азовским морями.
Также утром в субботу губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате атаки поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы, шесть человек обратились к медикам, один из них госпитализирован.
Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОМихаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяНовости КрымаКрым
 
10:31В Крыму мужчина повредил ногу на пляже
10:13Крымский мост сейчас – обстановка на утро субботы
10:01Беспилотники над Севастополем: ночью сбили 8 целей над Северной и Херсонесом
09:45В Крыму запустят летние автобусные маршруты
09:0327 тысяч банок фальшивой красной икры изъяли в Смоленской области
08:45Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в США: что это может изменить
08:28Шашлыки на майские: как правильно выбрать мангал - советы Роскачества
07:56Атака ВСУ на Екатеринбург - что известно
07:36127 дронов сбито над Крымом и другими регионами России
07:10"Мечтаю сто дней быть никем": самые яркие цитаты Владимира Жириновского
00:01В Крым в субботу заглянет весна
00:00Какой сегодня праздник: 25 апреля
23:13Наводнение на Кубани: подтоплено 100 участков и эвакуированы 10 человек
22:55В Севастополе снова воют сирены – объявлена воздушная тревога
22:53Снижение ключевой ставки и увольнения чиновников в Крыму: главное за день
22:36Ближайшие три дня на небе будет видна самая яркая комета
22:09Автобус столкнулся с фурой в Ленобласти: один человек погиб и 10 ранены
21:54Пожар на складе в Симферополе полностью потушили
21:50В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:36Крым представил уникальное мобильное приложение для пациентов санаториев
Лента новостейМолния