Беспилотники над Севастополем: ночью сбили 8 целей над Северной и Херсонесом

Беспилотники над Севастополем: ночью сбили 8 целей над Северной и Херсонесом - РИА Новости Крым, 25.04.2026

Беспилотники над Севастополем: ночью сбили 8 целей над Северной и Херсонесом

Минувшей ночью киевский режим вновь атаковал Севастополь. Военные уничтожили восемь БПЛА в районе мыса Херсонес над морем, а также над Северной стороной. Об... РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T10:01

2026-04-25T10:01

2026-04-25T10:01

атаки всу

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

новости крыма

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Минувшей ночью киевский режим вновь атаковал Севастополь. Военные уничтожили восемь БПЛА в районе мыса Херсонес над морем, а также над Северной стороной. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он уточнил, что по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами, Черным и Азовским морями.Также утром в субботу губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате атаки поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы, шесть человек обратились к медикам, один из них госпитализирован.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости сво, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, новости крыма, крым