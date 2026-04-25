Атака ВСУ на Екатеринбург - что известно - РИА Новости Крым, 25.04.2026

Ранним утром украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате атаки поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы, шесть человек обратились к медикам, один...

2026-04-25T08:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Ранним утром украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате атаки поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы, шесть человек обратились к медикам, один из них госпитализирован. Об этом сообщил в субботу утром губернатор Свердловской области Денис Паслер.По его информации, к медикам за помощью обратились шесть человек, один из них госпитализирован, пациентов в тяжелом состоянии нет."В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу", - уточнил губернатор.Как сообщил в канале МАХ полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, сейчас возле поврежденного дома развернут оперативный штаб.Минувшей ночью дежурные средства российской ПВО сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами, Черным и Азовским морями. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями, Республиками Татарстан и Крым, а также над Черным и Азовским морями.Также сообщалось, что в ночь на четверг украинские беспилотники атаковали Самарскую область. Из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка. По данным СК РФ, город атаковали не менее 11 беспилотников, возбуждено уголовное дело о теракте. В Сызрани введен режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

