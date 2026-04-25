Атака ВСУ на Екатеринбург - что известно
После удара БПЛА в жилой дом в Екатеринбурге эвакуированы 50 человек
07:56 25.04.2026 (обновлено: 08:02 25.04.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Ранним утром украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате атаки поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы, шесть человек обратились к медикам, один из них госпитализирован. Об этом сообщил в субботу утром губернатор Свердловской области Денис Паслер.
"По Екатеринбургу была совершена атака БПЛА. Поврежден жилой дом. На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Эвакуировано 50 человек", - написал Паслер в своем канале МАХ.
По его информации, к медикам за помощью обратились шесть человек, один из них госпитализирован, пациентов в тяжелом состоянии нет.
"В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу", - уточнил губернатор.
Как сообщил в канале МАХ полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, сейчас возле поврежденного дома развернут оперативный штаб.
"Сейчас на месте развернут оперативный штаб, работают сотрудники всех ответственных служб и медики. Жители дома эвакуированы, им оказывается вся необходимая помощь.", - рассказал Жога.
Минувшей ночью дежурные средства российской ПВО сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами, Черным и Азовским морями. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями, Республиками Татарстан и Крым, а также над Черным и Азовским морями.
Также сообщалось, что в ночь на четверг украинские беспилотники атаковали Самарскую область. Из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка. По данным СК РФ, город атаковали не менее 11 беспилотников, возбуждено уголовное дело о теракте. В Сызрани введен режим ЧС.