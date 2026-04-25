Атака ВСУ на Екатеринбург - что известно - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Атака ВСУ на Екатеринбург - что известно
Атака ВСУ на Екатеринбург - что известно - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Атака ВСУ на Екатеринбург - что известно
Ранним утром украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате атаки поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы, шесть человек обратились к медикам, один... РИА Новости Крым, 25.04.2026
2026-04-25T07:56
2026-04-25T08:02
свердловская область
екатеринбург
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Ранним утром украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате атаки поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы, шесть человек обратились к медикам, один из них госпитализирован. Об этом сообщил в субботу утром губернатор Свердловской области Денис Паслер.По его информации, к медикам за помощью обратились шесть человек, один из них госпитализирован, пациентов в тяжелом состоянии нет."В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу", - уточнил губернатор.Как сообщил в канале МАХ полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, сейчас возле поврежденного дома развернут оперативный штаб.Минувшей ночью дежурные средства российской ПВО сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами, Черным и Азовским морями. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями, Республиками Татарстан и Крым, а также над Черным и Азовским морями.Также сообщалось, что в ночь на четверг украинские беспилотники атаковали Самарскую область. Из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка. По данным СК РФ, город атаковали не менее 11 беспилотников, возбуждено уголовное дело о теракте. В Сызрани введен режим ЧС.
свердловская область
екатеринбург
Атака ВСУ на Екатеринбург - что известно

После удара БПЛА в жилой дом в Екатеринбурге эвакуированы 50 человек

07:56 25.04.2026 (обновлено: 08:02 25.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Ранним утром украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате атаки поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы, шесть человек обратились к медикам, один из них госпитализирован. Об этом сообщил в субботу утром губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"По Екатеринбургу была совершена атака БПЛА. Поврежден жилой дом. На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Эвакуировано 50 человек", - написал Паслер в своем канале МАХ.

По его информации, к медикам за помощью обратились шесть человек, один из них госпитализирован, пациентов в тяжелом состоянии нет.
"В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу", - уточнил губернатор.
Как сообщил в канале МАХ полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, сейчас возле поврежденного дома развернут оперативный штаб.
"Сейчас на месте развернут оперативный штаб, работают сотрудники всех ответственных служб и медики. Жители дома эвакуированы, им оказывается вся необходимая помощь.", - рассказал Жога.
Минувшей ночью дежурные средства российской ПВО сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами, Черным и Азовским морями. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями, Республиками Татарстан и Крым, а также над Черным и Азовским морями.
Также сообщалось, что в ночь на четверг украинские беспилотники атаковали Самарскую область. Из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка. По данным СК РФ, город атаковали не менее 11 беспилотников, возбуждено уголовное дело о теракте. В Сызрани введен режим ЧС.
Свердловская областьЕкатеринбургАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиНовости СВО
 
10:31В Крыму мужчина повредил ногу на пляже
10:13Крымский мост сейчас – обстановка на утро субботы
10:01Беспилотники над Севастополем: ночью сбили 8 целей над Северной и Херсонесом
09:45В Крыму запустят летние автобусные маршруты
09:0327 тысяч банок фальшивой красной икры изъяли в Смоленской области
08:45Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в США: что это может изменить
08:28Шашлыки на майские: как правильно выбрать мангал - советы Роскачества
07:56Атака ВСУ на Екатеринбург - что известно
07:36127 дронов сбито над Крымом и другими регионами России
07:10"Мечтаю сто дней быть никем": самые яркие цитаты Владимира Жириновского
00:01В Крым в субботу заглянет весна
00:00Какой сегодня праздник: 25 апреля
23:13Наводнение на Кубани: подтоплено 100 участков и эвакуированы 10 человек
22:55В Севастополе снова воют сирены – объявлена воздушная тревога
22:53Снижение ключевой ставки и увольнения чиновников в Крыму: главное за день
22:36Ближайшие три дня на небе будет видна самая яркая комета
22:09Автобус столкнулся с фурой в Ленобласти: один человек погиб и 10 ранены
21:54Пожар на складе в Симферополе полностью потушили
21:50В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:36Крым представил уникальное мобильное приложение для пациентов санаториев
Лента новостейМолния