Атака на Севастополь и заявления Зеленского о переговорах: главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают бить по мирным городам России – беспилотники атаковали Севастополь, Екатеринбург, Луганскую Народную Республику, Белгородскую область. Владимир Зеленский заявил, что согласен на переговоры с Россией и США в Азербайджане. В Краснодарском крае ливни подтопили жилые дома и дороги. Президент России Владимир Путин в честь 80-летия Владимира Жириновского вспомнил о своем последнем разговоре с основателем ЛДПР и слова политика о том, что он еще нужен России.
Атаки ВСУ
В ночь на субботу киевский режим вновь атаковал Севастополь. Военные уничтожили восемь БПЛА в районе мыса Херсонес над морем, а также на Северной стороне, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
Ранним утром украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы, девять человек обратились к медикам, один из них госпитализирован.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять мирных жителей пострадали при очередных ударах беспилотников ВСУ на Белгородскую область.
Также в субботу три мирных жителя погибли и пятеро получили ранения при атаке украинских беспилотников на мирные города и поселки Луганской Народной Республики.
Заявления Зеленского и Алиева
В городе Габала в Азербайджане в субботу прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы киевского режима Владимира Зеленского. На пресс-конференции Зеленский заявил, что Украина готова к проведению трехсторонних переговоров с Россией и США на территории Азербайджана.
Вместе с тем, глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности военного сотрудничества с Киевом.
Армия России освобождает населенные пункты
В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области". Также минувшей ночью венные России нанесли массированные удары возмездия по Украине. Кроме того, в Черниговской области уничтожен пункт связи и штаб ВСУ и военная часть в Харьковской области. Отмечается, что на территории военной части ВСУ в городе Богодухов украинских мобилизованных обучали использованию военной техники стран НАТО.
Подтопления на Кубани
В Краснодарском крае проливные дожди привели к подтоплению частных домов и придомовых участков, вода также зашла в один многоквартирный дом и залила дороги. Как сообщили в оперштабе Кубани, подтопления придомовых территорий зафиксировали в Белореченске, Южненском, Пшехском, Родниковском и Дружненском сельских поселениях. Вода заходила в 48 частных и один многоквартирный дом, в 14 из них работы по откачке продолжаются.
День памяти Владимира Жириновского
Одному из самых харизматичных и самобытных политиков новейшей истории России – основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому 25 апреля исполнилось бы 80 лет. В историю России Владимир Вольфович войдет не только как колоритный политик, но и как автор множества метких и красноречивых изречений, многие из которых давно и плотно вошли в обиход и стали афоризмами.
Президент России Владимир Путин вспомнил о своем последнем разговоре с Владимиром Жириновским и слова политика о том, что он еще нужен России. О той беседе президент рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский".