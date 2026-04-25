Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260425/ataka-na-ekaterinburg-chislo-postradavshikh-vyroslo-do-devyati-1155515497.html
Атака на Екатеринбург: число пострадавших выросло до девяти
2026-04-25T15:17
екатеринбург
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
денис паслер
новости
новости сво
здравоохранение в россии
свердловская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/24/1114712479_0:242:3211:2048_1920x0_80_0_0_6bef0e717677c024d31112e62b9bdf24.jpg.webp
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/24/1114712479_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_02c545f323f666a00da9f8b6349bd7cd.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Екатеринбурге 9 жителей отравились продуктами горения после атаки ВСУ на жилой дом

© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра в больнице
Медсестра в больнице - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости . Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Девять человек обратились за медпомощью в Екатеринбурге после атаки украинского БПЛА на жилой дом. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер со ссылкой региональный минздрав.
Ранним утром украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате атаки поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы. Изначально сообщалось, что шесть человек обратились к медикам, один из них госпитализирован.
"За медицинской помощью обратились девять человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологи", - написал Паслер в своем канале МАХ.
Он сообщил, что для жителей поврежденного дома организован пункт временного размещения в школе. Людей обеспечили водой, горячим питанием, спальными местами.
"Поставил задачу оперативно восстановить жилье и начать работы в ближайшее время. По предварительным данным, пострадали 44 квартиры, эвакуирован 81 человек", - уточнил губернатор.
По его информации, о необходимости временного жилья заявила только одна семья. В настоящее время она размещена в гостинице. Остальные жильцы решили вопрос с размещением самостоятельно.
В ночь на четверг украинские беспилотники атаковали Самарскую область. Из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок.
11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка.
По данным СК РФ, город атаковали не менее 11 беспилотников, возбуждено уголовное дело о теракте. В Сызрани введен режим ЧС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ЕкатеринбургПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Денис ПаслерНовостиНовости СВОЗдравоохранение в РоссииСвердловская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
