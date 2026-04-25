Атака на Екатеринбург: число пострадавших выросло до девяти
В Екатеринбурге 9 жителей отравились продуктами горения после атаки ВСУ на жилой дом
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Девять человек обратились за медпомощью в Екатеринбурге после атаки украинского БПЛА на жилой дом. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер со ссылкой региональный минздрав.
Ранним утром украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате атаки поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы. Изначально сообщалось, что шесть человек обратились к медикам, один из них госпитализирован.
"За медицинской помощью обратились девять человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологи", - написал Паслер в своем канале МАХ.
Он сообщил, что для жителей поврежденного дома организован пункт временного размещения в школе. Людей обеспечили водой, горячим питанием, спальными местами.
"Поставил задачу оперативно восстановить жилье и начать работы в ближайшее время. По предварительным данным, пострадали 44 квартиры, эвакуирован 81 человек", - уточнил губернатор.
По его информации, о необходимости временного жилья заявила только одна семья. В настоящее время она размещена в гостинице. Остальные жильцы решили вопрос с размещением самостоятельно.
В ночь на четверг украинские беспилотники атаковали Самарскую область. Из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок.
11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка.
По данным СК РФ, город атаковали не менее 11 беспилотников, возбуждено уголовное дело о теракте. В Сызрани введен режим ЧС.
