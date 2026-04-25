Атака на Екатеринбург: число пострадавших выросло до девяти

Атака на Екатеринбург: число пострадавших выросло до девяти - РИА Новости Крым, 25.04.2026

Атака на Екатеринбург: число пострадавших выросло до девяти

Девять человек обратились за медпомощью в Екатеринбурге после атаки украинского БПЛА на жилой дом. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер... РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T15:17

2026-04-25T15:17

2026-04-25T15:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Девять человек обратились за медпомощью в Екатеринбурге после атаки украинского БПЛА на жилой дом. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер со ссылкой региональный минздрав.Ранним утром украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате атаки поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы. Изначально сообщалось, что шесть человек обратились к медикам, один из них госпитализирован.Он сообщил, что для жителей поврежденного дома организован пункт временного размещения в школе. Людей обеспечили водой, горячим питанием, спальными местами.По его информации, о необходимости временного жилья заявила только одна семья. В настоящее время она размещена в гостинице. Остальные жильцы решили вопрос с размещением самостоятельно.В ночь на четверг украинские беспилотники атаковали Самарскую область. Из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка. По данным СК РФ, город атаковали не менее 11 беспилотников, возбуждено уголовное дело о теракте. В Сызрани введен режим ЧС.

екатеринбург

свердловская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), денис паслер, новости, новости сво, здравоохранение в россии, свердловская область