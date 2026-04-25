Армия России нанесла массированный удар по Украине - РИА Новости Крым, 25.04.2026
https://crimea.ria.ru/20260425/armiya-rossii-nanesla-massirovannyy-udar-po-ukraine-1155513858.html
Армия России нанесла массированный удар по Украине
РИА Новости Крым
12:39 25.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В ответ на террористические атаки Киева российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
Минувшей ночью взрывы звучали на фоне воздушной тревоги в Днепропетровске, Харькове, Киевской и Одесской областях. Повреждены объекты ВПК Украины, энергетики и критической инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
