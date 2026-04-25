Армия России нанесла массированный удар по Украине

Армия России нанесла массированный удар по Украине - РИА Новости Крым, 25.04.2026

Армия России нанесла массированный удар по Украине

В ответ на террористические атаки Киева российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по объектам на... РИА Новости Крым, 25.04.2026

2026-04-25T12:39

2026-04-25T12:39

2026-04-25T12:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В ответ на террористические атаки Киева российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.Минувшей ночью взрывы звучали на фоне воздушной тревоги в Днепропетровске, Харькове, Киевской и Одесской областях. Повреждены объекты ВПК Украины, энергетики и критической инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по Украине: что уничтоженоУкраина погрузилась во тьму - без света семь областей17 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, министерство обороны рф, украина, новости сво