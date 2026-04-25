Рейтинг@Mail.ru
Алиев заявил о возможности военного сотрудничества с Киевом - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260425/aliev-zayavil-o-vozmozhnosti-voennogo-sotrudnichestva-s-kievom-1155518395.html
Алиев заявил о возможности военного сотрудничества с Киевом
2026-04-25T17:20
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111768/05/1117680511_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f363b9bd7f8ad3e29e4827031c8575e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Азербайджан и Украина могут вместе производить продукцию ВПК – Алиев

© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Азербайджан Ильхам Алиев
Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Баку и Киев могут начать совместный выпуск военно-промышленной продукции. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В городе Габала в Азербайджане в субботу прошла встреча Алиева и главы киевского режима Владимира Зеленского.
Во время встречи Алиев и Зеленский обменялись мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. И, по словам президента Азербайджана, в этой сфере имеются возможности для совместного производства.
"Как в Азербайджане, так и на Украине развивается военно-промышленный комплекс, и имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере", - цитирует Алиева РИА Новости.
Также во время встречи обсуждалось расширение сотрудничества в энергетической сфере.
Ранее сообщалось, что ВСУ могут столкнуться с острым дефицитом ракет-перехватчиков PAC-3 к американским зенитным комплексам Patriot уже через один-три месяца из-за конфликта на Ближнем Востоке. Военные и эксперты по-разному оценивают срок, по прошествии которого Киев может столкнуться с острым дефицитом перехватчиков к Patriot. Однако все оценки касаются близкой перспективы – от одного до трех месяцев.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказывал опасения относительно того, что Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
