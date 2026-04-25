Алиев заявил о возможности военного сотрудничества с Киевом

Баку и Киев могут начать совместный выпуск военно-промышленной продукции. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Баку и Киев могут начать совместный выпуск военно-промышленной продукции. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.В городе Габала в Азербайджане в субботу прошла встреча Алиева и главы киевского режима Владимира Зеленского.Во время встречи Алиев и Зеленский обменялись мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. И, по словам президента Азербайджана, в этой сфере имеются возможности для совместного производства.Также во время встречи обсуждалось расширение сотрудничества в энергетической сфере.Ранее сообщалось, что ВСУ могут столкнуться с острым дефицитом ракет-перехватчиков PAC-3 к американским зенитным комплексам Patriot уже через один-три месяца из-за конфликта на Ближнем Востоке. Военные и эксперты по-разному оценивают срок, по прошествии которого Киев может столкнуться с острым дефицитом перехватчиков к Patriot. Однако все оценки касаются близкой перспективы – от одного до трех месяцев.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказывал опасения относительно того, что Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре годаСША отказались выделять деньги и оружие УкраинеЯпония получит жесткий ответ в случае поставок оружия Киеву – МИД РФ

