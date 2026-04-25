https://crimea.ria.ru/20260425/Slepota-i-bespomoschnost-XXI-veka-nuzhna-li-miru-novaya-Samanta-Smit_-1118656625.html

Она хотела помирить США и СССР: как изменила мир Саманта Смит

25 апреля 1983 года генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов пригласил в СССР Саманту Смит. 7 июля американская школьница и "посол доброй воли" Саманта Рид... РИА Новости Крым, 25.04.2026

общество

новости

крым

ссср

мдц "артек"

история

крым в истории: секреты, факты, фото

политика

юрий андропов

саманта смит

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/18/1118656696_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_73fbc0fe87659b9f51802e521b9fac1f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. 25 апреля 1983 года генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов пригласил в СССР Саманту Смит. 7 июля американская школьница и "посол доброй воли" Саманта Рид Смит прибыла в СССР и побывала в "Артеке".Девочка, для которой было естественно из маленькой комнаты в городке Хоултон штата Мэн написать прямое письмо "агрессору Андропову" и спросить, действительно ли он хочет завоевать весь мир. Ребенок, который легко нашел в себе смелость перешагнуть с одного враждебно настроенного континента на другой – и улыбнуться неизвестному.В Крыму Саманта Смит занимает особый пьедестал: четыре дня, проведенных девочкой и ее родителями в "Артеке", навсегда остались в памяти многих. В те дни "Артек" открыл двери для иностранки, а закрыл их за одним из артековцев, навечно принадлежащих сердцем этим местам. Сюда хотела вернуться сама Саманта. Здесь ее ждали друзья.А для всего остального мира Саманта Смит стала тем Атлантом, который, пусть и на короткий миг, взвалил себе на плечи тяжелую ношу глобального геополитического противостояния. О ее роли миротворца в холодных советско-американских отношениях говорят и спорят до сих пор. Ее визит стал первым в длинной череде "ответных" и "похожих" – но ни один из них так не отпечатался в памяти простых людей. В нынешних обстоятельствах вновь рождается вопрос: может, миру в XXI веке нужна новая Саманта Смит? И возможно ли сегодня такое в принципе? Ответ попытался найти корреспондент РИА Новости Крым.Посол мира, свидетель правды...В июле 1983 года Галина Суховейко работала заместителем начальника главного управления "Артека" по учебно-воспитательной работе. На одном из заседаний у директора лагеря коллективу сообщили: нужно принять "небольшую делегацию" – семью девочки Саманты Смит."Я впервые увидела ее, когда они уже прибыли в лагерь, мы их здесь встречали, – вспоминает Галина Станиславовна. – Ждали в "Морском". Саманта была еще немного растерянная после дороги, но все равно очень милая и дружелюбная. Несмотря на то, что она приехала в совсем чужой мир – другой язык, другие люди – она вела себя очень открыто, сразу располагала к себе. И родители у нее тоже были очень симпатичные и приятные".В детской здравнице семья должна была провести четыре дня. По согласованию с родителями Саманту поселили вместе с пионерами в лагере "Морской", возле самого моря. Энергичная и обаятельная, она ничуть не стеснялась сверстников, ко всему вокруг относилась любознательно, с удовольствием общалась с ребятами, принимала участие в мероприятиях лагеря."Наша задача была, чтобы девочка побыла среди детей, пообщалась с ними. Несмотря на незнание языка, общение проходило очень дружелюбно – они говорили глазами, улыбками. Было очень приятно за этим наблюдать, – делится Галина Суховейко. – Саманта как-то сразу подружилась с Наташей Кашириной, девочкой из Ленинграда: она немного знала английский".Пока Саманта заводила друзей, ее родители отвечали на бесчисленное множество вопросов журналистов. От прессы со всего мира в эти дни не было отбоя, и чтобы организовать общение Саманты и ее семьи сразу со всеми, в "Артеке" устроили пресс-конференцию на теплоходе. Мир хотел знать все подробности уникального визита.А Саманта в это время с удовольствием надела артековскую форму, чтобы быть как все, и даже чуть не повязала пионерский галстук. "Символ коммунизма" сочли не совсем политкорректным, и вместо пионерского Саманте подарили другой галстук – лазурную артековскую косынку."Знаете, на всех фотографиях, где Саманта стоит с другими детьми, ее не отличишь от наших пионеров: такое впечатление, что она всегда была здесь, рядом, – улыбается Галина Суховейко. – Когда они улетали, мы их провожали до аэропорта. Семья уже зашла в самолет, мы еще стояли и махали, и вдруг Наташа посмотрела под ноги и говорит: "Ой, мы забыли туфлями поменяться". Оказалось, они с Самантой переобулись, потому что ей понравились Наташины туфли на небольшом каблучке. Она взяла их на время походить, так в них и улетела..."Когда спустя два года, 25 августа 1985-го, Саманты не стало, новость о ее гибели стала ударом не только для жителей Америки, но и для жителей Советского Союза."Об этом сразу сообщили по телевизору, в газетах. Мы были потрясены, когда узнали, – признается Галина Суховейко. – В 1986-м в "Артеке" организовали Аллею Славы, в память о ней была установлена стела. Ее мама приезжала на открытие и подарила лагерю весь архив Саманты – его с тех пор хранят в библиотеке".По мнению свидетельницы исторического момента, поездка Саманты стала не только уникальным по тем временам случаем "наведения мостов", но и сыграла определенную роль на международной арене."Это был хороший способ найти взаимопонимание, и здесь как раз помогла эта девочка, которая написала письмо, смогла приехать. Это было человеческое отношение к ситуации. И мне кажется, это очень хорошо, что кто-то смог увидеть нашу жизнь и передать ее с чисто человеческой стороны, поэтому, на мой взгляд, это значительное событие", – уверена Галина.Повтор вряд ли получитсяИстория Саманты Смит неповторима прежде всего уникальностью опыта, который пережила девочка. Тогда, в 1980-е, сложно было даже представить, чтобы рядовой житель Америки, тем более ребенок, своими глазами увидел, как по-настоящему живут такие же рядовые жители Советского Союза. Образы двух разделенных океаном наций формировались друг у друга по шаблонам, предусмотренным государственной пропагандой.И тут – письмо, приглашение, визит, открытое общение на камеру с журналистами! Настоящий разрыв шаблонов, который, как были уверены многие эксперты, серьезно повлиял на советско-американские отношения и даже несколько остудил радикальные настроения эпохи "холодной войны".Впрочем, если поездка Саманты Смит в СССР и имела какой-то положительный эффект, то продлился он недолго, уверен российский политолог Альберт Зульхарнеев. Саманта Смит посетила Советский Союз в июле 1983 года, а уже в сентябре случилась катастрофа южнокорейского Boeing над Сахалином."Осенью 1983 года мир отвернулся от Советского Союза, образ "империи зла", взятый на вооружение американцами, получил еще одно "подтверждение", – напомнил он. – И если что-то теплое и было летом 1983 года, то после сбитого "Боинга" эффект был совершенно нивелирован".Тем не менее свою задачу – неважно, срежиссирована она была или нет – поездка Саманты Смит, запечатленная камерами американских газет и телеканалов, отчасти выполнила: американцы увидели простых улыбающихся людей, к которым уже куда сложнее относиться как к опасным и бесчеловечным завоевателям. Важно было даже не то, как тогда была подана информация, а то, что она в принципе прорвалась через железный занавес."Тогда общество было гораздо наивнее, чем сейчас, гораздо более открыто подобным шагам, хотя американцы и жили в более активной политической среде, – пояснил Альберт Зульхарнеев. – В то время не было ни интернета, ни соцсетей, телевидение было тоже весьма ограничено. Информация именно о жизни людей была крайне скупа. А тут человек приехал и увидел какой-то быт, людей и детей. И рассказал о своих впечатлениях".Поразительно другое: сегодня, в век технологий, когда любой кусочек земного шара можно увидеть через камеру в интернете, по-прежнему основополагающую роль играют именно личные впечатления и опыт. "Интересный феномен в том, что, казалось бы, прошло уже больше 40 лет, мы живем в другом мире, у нас есть интернет, телевизор, возможности ездить и видеть все своими глазами. Но при этом все равно живы и сильны стереотипы, есть склонность к демонизации. Это удивительно, – констатировал эксперт Центра. – И в век электронных коммуникаций личный опыт вновь приобретает значимость. От нескольких дипломатов из разных стран, с которыми имел возможность общаться, я слышал, что они хотели бы попасть в Крым, у них есть большое желание посмотреть, как это на самом деле. Но их статус не позволяет им этого сделать. Однако такая возможность есть у людей, которые не связаны какими-то политическими обязательствами".Эти факторы – политическая активность и искушенность современного общества, недоверие к технологиям и подозрение в манипуляциях общественным мнением – делают невозможным появление другой, новой Саманты Смит – простого ребенка, который, будучи ретранслятором неизведанного, мог бы стать настоящим и эффективным "послом мира". Да и ситуация поменялась... Однако это отнюдь не значит, что не нужно поддерживать само явление "народной дипломатии", которое сегодня не звучит громкими именами и исключительными случаями, но свою функцию по примирению сторон "на перспективу", безусловно, выполняет."Личное впечатление всегда откладывается и потом живет с человеком, особенно если это детское впечатление. И уже во взрослом возрасте человек будет мыслить в совсем других категориях, будет менее восприимчив к агрессивной пропаганде. У него всегда будет возможность сопоставить с личным опытом", - говорит эксперт.

https://crimea.ria.ru/20160605/1105405860.html

https://crimea.ria.ru/20180401/1114142684.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

