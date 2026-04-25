Она хотела помирить США и СССР: как изменила мир Саманта Смит
7 июля 1983 года американская школьница Саманта Смит прибыла в СССР и побывала в "Артеке"
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкАмериканская школьница Саманта Смит, посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова, с родителями и народным артистом СССР Сергеем Владимировичем Образцовым (второй справа) перед зданием Государственного центрального театра кукол
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. 25 апреля 1983 года генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов пригласил в СССР Саманту Смит. 7 июля американская школьница и "посол доброй воли" Саманта Рид Смит прибыла в СССР и побывала в "Артеке".
Девочка, для которой было естественно из маленькой комнаты в городке Хоултон штата Мэн написать прямое письмо "агрессору Андропову" и спросить, действительно ли он хочет завоевать весь мир. Ребенок, который легко нашел в себе смелость перешагнуть с одного враждебно настроенного континента на другой – и улыбнуться неизвестному.
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкАмериканская школьница Саманта Смит, посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова, с родителями на Красной площади
В Крыму Саманта Смит занимает особый пьедестал: четыре дня, проведенных девочкой и ее родителями в "Артеке", навсегда остались в памяти многих. В те дни "Артек" открыл двери для иностранки, а закрыл их за одним из артековцев, навечно принадлежащих сердцем этим местам. Сюда хотела вернуться сама Саманта. Здесь ее ждали друзья.
А для всего остального мира Саманта Смит стала тем Атлантом, который, пусть и на короткий миг, взвалил себе на плечи тяжелую ношу глобального геополитического противостояния.
5 июня 2016, 15:15Саманта Смит в Крыму: девочка с солнечной улыбкой, покорившая мирЕй было всего 10 лет, когда она, школьница из США Саманта Смит, написала письмо тогдашнему генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову. Американскую девочку волновали проблемы войны и мира. Она приехала в СССР, побывала в Москве, Ленинграде и Крыму. О крымской части визита – в материале РИА Новости (Крым).
О ее роли миротворца в холодных советско-американских отношениях говорят и спорят до сих пор. Ее визит стал первым в длинной череде "ответных" и "похожих" – но ни один из них так не отпечатался в памяти простых людей. В нынешних обстоятельствах вновь рождается вопрос: может, миру в XXI веке нужна новая Саманта Смит? И возможно ли сегодня такое в принципе? Ответ попытался найти корреспондент РИА Новости Крым.
Посол мира, свидетель правды
...В июле 1983 года Галина Суховейко работала заместителем начальника главного управления "Артека" по учебно-воспитательной работе. На одном из заседаний у директора лагеря коллективу сообщили: нужно принять "небольшую делегацию" – семью девочки Саманты Смит.
"Я впервые увидела ее, когда они уже прибыли в лагерь, мы их здесь встречали, – вспоминает Галина Станиславовна. – Ждали в "Морском". Саманта была еще немного растерянная после дороги, но все равно очень милая и дружелюбная. Несмотря на то, что она приехала в совсем чужой мир – другой язык, другие люди – она вела себя очень открыто, сразу располагала к себе. И родители у нее тоже были очень симпатичные и приятные".
Саманта Смит. Фото из музея МДЦ "Артек"
В детской здравнице семья должна была провести четыре дня. По согласованию с родителями Саманту поселили вместе с пионерами в лагере "Морской", возле самого моря. Энергичная и обаятельная, она ничуть не стеснялась сверстников, ко всему вокруг относилась любознательно, с удовольствием общалась с ребятами, принимала участие в мероприятиях лагеря.
"Наша задача была, чтобы девочка побыла среди детей, пообщалась с ними. Несмотря на незнание языка, общение проходило очень дружелюбно – они говорили глазами, улыбками. Было очень приятно за этим наблюдать, – делится Галина Суховейко. – Саманта как-то сразу подружилась с Наташей Кашириной, девочкой из Ленинграда: она немного знала английский".
Пока Саманта заводила друзей, ее родители отвечали на бесчисленное множество вопросов журналистов. От прессы со всего мира в эти дни не было отбоя, и чтобы организовать общение Саманты и ее семьи сразу со всеми, в "Артеке" устроили пресс-конференцию на теплоходе. Мир хотел знать все подробности уникального визита.
А Саманта в это время с удовольствием надела артековскую форму, чтобы быть как все, и даже чуть не повязала пионерский галстук. "Символ коммунизма" сочли не совсем политкорректным, и вместо пионерского Саманте подарили другой галстук – лазурную артековскую косынку.
"Знаете, на всех фотографиях, где Саманта стоит с другими детьми, ее не отличишь от наших пионеров: такое впечатление, что она всегда была здесь, рядом, – улыбается Галина Суховейко. – Когда они улетали, мы их провожали до аэропорта. Семья уже зашла в самолет, мы еще стояли и махали, и вдруг Наташа посмотрела под ноги и говорит: "Ой, мы забыли туфлями поменяться". Оказалось, они с Самантой переобулись, потому что ей понравились Наташины туфли на небольшом каблучке. Она взяла их на время походить, так в них и улетела..."
Когда спустя два года, 25 августа 1985-го, Саманты не стало, новость о ее гибели стала ударом не только для жителей Америки, но и для жителей Советского Союза.
© РИА Новости . Сергей Павлив / Перейти в фотобанкСаманта Смит в международном детском центре "Артек". Фото из архива музея МДЦ
"Об этом сразу сообщили по телевизору, в газетах. Мы были потрясены, когда узнали, – признается Галина Суховейко. – В 1986-м в "Артеке" организовали Аллею Славы, в память о ней была установлена стела. Ее мама приезжала на открытие и подарила лагерю весь архив Саманты – его с тех пор хранят в библиотеке".
По мнению свидетельницы исторического момента, поездка Саманты стала не только уникальным по тем временам случаем "наведения мостов", но и сыграла определенную роль на международной арене.
"Это был хороший способ найти взаимопонимание, и здесь как раз помогла эта девочка, которая написала письмо, смогла приехать. Это было человеческое отношение к ситуации. И мне кажется, это очень хорошо, что кто-то смог увидеть нашу жизнь и передать ее с чисто человеческой стороны, поэтому, на мой взгляд, это значительное событие", – уверена Галина.
© РИА Новости . Борис Бабанов / Перейти в фотобанкМать погибшей американской девочки Саманты (посол мира из США) Джейн Смит и московская школьница Катя Лычева на торжественной церемонии открытия первых Игр доброй воли (с 5 по 20 июля 1986 года). Центральный стадион имени В.И. Ленина (ныне Олимпийский комплекс "Лужники")
Повтор вряд ли получится
История Саманты Смит неповторима прежде всего уникальностью опыта, который пережила девочка. Тогда, в 1980-е, сложно было даже представить, чтобы рядовой житель Америки, тем более ребенок, своими глазами увидел, как по-настоящему живут такие же рядовые жители Советского Союза. Образы двух разделенных океаном наций формировались друг у друга по шаблонам, предусмотренным государственной пропагандой.
И тут – письмо, приглашение, визит, открытое общение на камеру с журналистами! Настоящий разрыв шаблонов, который, как были уверены многие эксперты, серьезно повлиял на советско-американские отношения и даже несколько остудил радикальные настроения эпохи "холодной войны".
1 апреля 2018, 17:45По следам Саманты Смит: дети из Германии посетили "Артек"
Впрочем, если поездка Саманты Смит в СССР и имела какой-то положительный эффект, то продлился он недолго, уверен российский политолог Альберт Зульхарнеев. Саманта Смит посетила Советский Союз в июле 1983 года, а уже в сентябре случилась катастрофа южнокорейского Boeing над Сахалином.
"Осенью 1983 года мир отвернулся от Советского Союза, образ "империи зла", взятый на вооружение американцами, получил еще одно "подтверждение", – напомнил он. – И если что-то теплое и было летом 1983 года, то после сбитого "Боинга" эффект был совершенно нивелирован".
Тем не менее свою задачу – неважно, срежиссирована она была или нет – поездка Саманты Смит, запечатленная камерами американских газет и телеканалов, отчасти выполнила: американцы увидели простых улыбающихся людей, к которым уже куда сложнее относиться как к опасным и бесчеловечным завоевателям. Важно было даже не то, как тогда была подана информация, а то, что она в принципе прорвалась через железный занавес.
"Тогда общество было гораздо наивнее, чем сейчас, гораздо более открыто подобным шагам, хотя американцы и жили в более активной политической среде, – пояснил Альберт Зульхарнеев. – В то время не было ни интернета, ни соцсетей, телевидение было тоже весьма ограничено. Информация именно о жизни людей была крайне скупа. А тут человек приехал и увидел какой-то быт, людей и детей. И рассказал о своих впечатлениях".
Поразительно другое: сегодня, в век технологий, когда любой кусочек земного шара можно увидеть через камеру в интернете, по-прежнему основополагающую роль играют именно личные впечатления и опыт.
"Интересный феномен в том, что, казалось бы, прошло уже больше 40 лет, мы живем в другом мире, у нас есть интернет, телевизор, возможности ездить и видеть все своими глазами. Но при этом все равно живы и сильны стереотипы, есть склонность к демонизации. Это удивительно, – констатировал эксперт Центра. – И в век электронных коммуникаций личный опыт вновь приобретает значимость. От нескольких дипломатов из разных стран, с которыми имел возможность общаться, я слышал, что они хотели бы попасть в Крым, у них есть большое желание посмотреть, как это на самом деле. Но их статус не позволяет им этого сделать. Однако такая возможность есть у людей, которые не связаны какими-то политическими обязательствами".
Эти факторы – политическая активность и искушенность современного общества, недоверие к технологиям и подозрение в манипуляциях общественным мнением – делают невозможным появление другой, новой Саманты Смит – простого ребенка, который, будучи ретранслятором неизведанного, мог бы стать настоящим и эффективным "послом мира". Да и ситуация поменялась...
Однако это отнюдь не значит, что не нужно поддерживать само явление "народной дипломатии", которое сегодня не звучит громкими именами и исключительными случаями, но свою функцию по примирению сторон "на перспективу", безусловно, выполняет.
"Личное впечатление всегда откладывается и потом живет с человеком, особенно если это детское впечатление. И уже во взрослом возрасте человек будет мыслить в совсем других категориях, будет менее восприимчив к агрессивной пропаганде. У него всегда будет возможность сопоставить с личным опытом", - говорит эксперт.
