42 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще тремя регионами России за шесть часов - РИА Новости Крым, 25.04.2026
42 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще тремя регионами России за шесть часов
Средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника над российскими регионами за шесть часов, сообщило Минобороны РФ.
42 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще тремя регионами России за шесть часов

14:26 25.04.2026 (обновлено: 14:37 25.04.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Работа ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника над российскими регионами за шесть часов, сообщило Минобороны РФ.
"В период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью силы ПВО сбили 127 дронов над Крымом и другими регионами России. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями, Республиками Татарстан и Крым, а также над Черным и Азовским морями, уточнило ведомство.
Кроме того, утром в субботу губернатор Севастополя сообщил, что минувшей ночью киевский режим вновь атаковал Севастополь. Военные уничтожили восемь БПЛА в районе мыса Херсонес над морем, а также над Северной стороной.
Также утром 25 апреля губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате атаки поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы, шесть человек обратились к медикам, один из них госпитализирован.
