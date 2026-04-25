https://crimea.ria.ru/20260425/42-drona-vsu-sbity-nad-krymom-i-esche-tremya-regionami-rossii-za-shest-chasov-1155514888.html
42 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще тремя регионами России за шесть часов
Средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника над российскими регионами за шесть часов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.04.2026
2026-04-25T14:26
срочные новости крыма
министерство обороны рф
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_787c8fd84c658fce5f72c9f4b8586c1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника над российскими регионами за шесть часов, сообщило Минобороны РФ.Ранее Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью силы ПВО сбили 127 дронов над Крымом и другими регионами России. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями, Республиками Татарстан и Крым, а также над Черным и Азовским морями, уточнило ведомство.Кроме того, утром в субботу губернатор Севастополя сообщил, что минувшей ночью киевский режим вновь атаковал Севастополь. Военные уничтожили восемь БПЛА в районе мыса Херсонес над морем, а также над Северной стороной.Также утром 25 апреля губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что украинские БПЛА атаковали Екатеринбург. В результате атаки поврежден жилой дом, 50 человек эвакуированы, шесть человек обратились к медикам, один из них госпитализирован.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11672914e9c0d00eb2fd9dd22f0968a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
14:26 25.04.2026 (обновлено: 14:37 25.04.2026)