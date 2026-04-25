27 тысяч банок фальшивой красной икры изъяли в Смоленской области
2026-04-25T09:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Смоленской области полиция изъяла крупную партию красной икры, которая предназначаюсь для продажи в Москве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она добавила, что обвинение в производстве, хранении и перевозке товаров с поддельными средствами идентификации предъявлено директору коммерческой фирмы.Ранее 350 килограммов опасной копченой и соленой рыбы, а также красной икры изъяли полицейские в Армавире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В магазине Севастополя нашли почти 50 кг опасной рыбыНа ярмарках Крыма обнаружили опасные продуктыВ Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукции
