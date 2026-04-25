Рейтинг@Mail.ru
27 тысяч банок фальшивой красной икры изъяли в Смоленской области - РИА Новости Крым, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260425/27-tysyach-banok-falshivoy-krasnoy-ikry-izyali-v-smolenskoy-oblasti--1155487000.html
27 тысяч банок фальшивой красной икры изъяли в Смоленской области
27 тысяч банок фальшивой красной икры изъяли в Смоленской области
2026-04-25T09:03
икра
красная икра
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110751/72/1107517298_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_dc71e809fabddca5bf5627820a54b21e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Смоленской области полиция изъяла крупную партию красной икры, которая предназначаюсь для продажи в Москве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она добавила, что обвинение в производстве, хранении и перевозке товаров с поддельными средствами идентификации предъявлено директору коммерческой фирмы.Ранее 350 килограммов опасной копченой и соленой рыбы, а также красной икры изъяли полицейские в Армавире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В магазине Севастополя нашли почти 50 кг опасной рыбыНа ярмарках Крыма обнаружили опасные продуктыВ Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукции
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110751/72/1107517298_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_1c11170968e214915037e07642032d63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКрасная икра. Архивное фото
Красная икра. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Смоленской области полиция изъяла крупную партию красной икры, которая предназначаюсь для продажи в Москве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Смоленской области мои коллеги изъяли из незаконного оборота 27 тысяч банок с псевдосахалинской красной икрой и икрой щуки якобы из Астрахани. По имеющимся данным, фальсификат должен был поступить для реализации в торговые точки Москвы", - написала Волк в своем канале на платформе "Мах".

Она добавила, что обвинение в производстве, хранении и перевозке товаров с поддельными средствами идентификации предъявлено директору коммерческой фирмы.
Ранее 350 килограммов опасной копченой и соленой рыбы, а также красной икры изъяли полицейские в Армавире.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
