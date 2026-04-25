Какой сегодня праздник: 25 апреля

СИМФЕРПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. 25 апреля в мире отмечают Всемирный день борьбы против малярии, Международный день ДНК а еще День дочери и День пингвинов. Также в этот день родился советский военачальник Семен Буденный.Что празднуют в миреВ этот день отмечают Всемирный день борьбы с малярией, посвященный пропаганде глобальных усилий по обеспечению эффективного противостояния болезни. Малярию вызывает паразит под названием Plasmodium, который передается через укусы инфицированных комаров. Попав в организм человека, паразиты размножаются в печени и затем инфицируют красные кровяные клетки.Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечают Международный день ДНК - в знак признания важности научных достижений в области генетики. Такая дата выбрана не случайно: в этот день в 1953 году в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК.Также 25 апреля ежегодный экологический праздник – Всемирный день пингвинов, призывающий людей помнить о необходимости сохранять животное разнообразие нашей планеты. Кстати, дата праздника выпадает на период, когда проходит миграция пингвинов на материк для спаривания и высиживания яиц.В России в этот день отмечают День чувашского языка, который был установлен в 1992 году, чтобы подчеркнуть самобытность и уникальность речи одного из многочисленных этносов, входящих в состав РФ.В мире отмечают День дочери – праздник, призванный привлечь внимание общества к проблемам девочек-подростков, а также к необходимости оказать им поддержку в процессе социализации через психологическую и правовую помощь.Знаменательные событияВ 1719 году в Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо, повествующее о нравственном возрождении человека в общении с природой. Это произведение Дефо стал одним из первых английских романов в традиционном понимании этого термина.В 1826 году в этот день английский ученый Сэмюэл Браун запатентовал первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.В 1849 году русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца. Сегодня на них можно прочесть свыше 11 тысяч фамилий офицеров, награжденных разными степенями ордена с 1769 по 1885 годы. Запись георгиевских кавалеров велась по годам, а в пределах каждого из них – по степеням ордена.В 1895 году был подписан указ об учреждении в Михайловском дворце Санкт-Петербурга "Русского музея императора Александра III" (ныне — Государственный Русский музей). Открылся он в марте 1898 года.В 1931 году Фердинанд Порше основал компанию Porsche, которая на данный момент является самой высокодоходной автомобильной компанией в мире.В 1940 году на московском автозаводе им. КИМа собран первый опытный советский малолитражный автомобиль "КИМ-10".В 1983 году генсек ЦК КПСС Юрий Андропов пригласил в Советский Союз американскую девочку Саманту Смит. Она стала знаменитой благодаря своему письму к советскому лидеру, в котором задавалась вопросом о сложных отношениях США и СССР.Кто родилсяВ 1842 году родился знаменитый российский адвокат и оратор Федор Плевако, который внес крупный вклад в развитие адвокатуры и правозащитной деятельности.В 1873 году на свет появился франко-канадский микробиолог Феликс Д’Эрелль, который стал первооткрывателем бактериофагов, использующихся в антибактериальной терапии.В 1883 году родился советский военачальник Семен Буденный - командующий Первой конной армией РККА в годы Гражданской войны, один из первых маршалов Советского Союза и главных создателей "красной кавалерии".В 1907 году родился композитор, лауреат Ленинской премии, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Василий Соловьев-Седой. Его песня "В путь" из фильма "Максим Перепелица" стала самой популярной строевой песней в Советской армии.В 1928 году родился актер театра и кино, народный артист СССР Юрий Яковлев. Он исполнил более ста ролей в театре и кино. Самые знаменитые его герои - в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Кин-дза-дза", "Гусарская баллада".В 1932 году родился Николай Кардашев - российский астрофизик, академик РАН, директор Астрокосмического центра ФИАН, создатель "шкалы Кардашева". Это метод измерения технологического развития цивилизации, основанный на количестве энергии, которое общество может использовать для своих нужд.87 лет исполнилось бы Юрию Кривошеину – выдающемуся ученому и педагогу, микробиологу, академику Российской Академии медико-технических наук, Крымской Академии наук. С 1968 по 1999 год Ю.С. Кривошеин преподавал в Крымском государственном медицинском университете, вначале – ассистентом, затем доцентом и профессором кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии. Профессор Кривошеин создал Крымскую научную школу биотехнологической микробиологии, развивавшую передовые идеи в области создания лечебно-профилактических препаратов, диагностических и промышленных технологий, основанных на применении новых поверхностно-активных веществ (ПАВ). Им был разработан препарат мирамистин, хорошо зарекомендовавший себя в профилактике и лечении бактериальных, вирусных и грибковых инфекций.Также в этот день именинники американский актер Аль Пачино, экс-лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, артист эстрады, фокусник-иллюзионист и манипулятор, киноактер, народный артист СССР Арутюн Акопян, советский киноактер, лауреат Сталинской премии Борис Битюков, актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, народный артист России Михаил Кононов, советская и российская актриса театра и кино Светлана Смирнова.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

