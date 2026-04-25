127 дронов сбито над Крымом и другими регионами России
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.04.2026
127 дронов сбито над Крымом и другими регионами России
127 дронов сбито над Крымом и другими регионами России - Минобороны
07:36 25.04.2026 (обновлено: 07:40 25.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями, Республиками Татарстан и Крым, а также над Черным и Азовским морями, уточнило ведомство.
