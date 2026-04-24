Затягивание конфликта на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике – ЦБ
2026-04-24T16:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Затягивание конфликта на Ближнем Востоке будет иметь негативные эффекты для российской экономики из-за глобального роста издержек. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Если конфликт затянется, негативные эффекты для российской экономики будут расти. Последствия, вызванные глобальным ростом издержек, могут оказаться сильнее, чем преимущества, полученные от увеличения экспорта и укрепления рубля", - сказала руководитель ЦБ.
Набиуллина также отметила, что, по оперативным данным марта и апреля, российская экономика возвращается к росту. Она добавила, что при нынешних уровнях цен на нефть возможно пополнение Фонда национального благосостояния, и это позитивный фактор для устойчивости финансов.
Глава Банка России подчеркнула, что о "переохлаждении" российской экономики речи не идет, поскольку в РФ не наблюдается ни существенного роста безработицы, ни падения инфляции ниже цели, ни сокращения доходов населения.
Ранее Иран отказался от второго раунда переговоров с США
. До этого Тегеран заявил
, что намерен контролировать движение судов в Ормузском проливе до завершения войны и достижения устойчивого мира. Верховный лидер Моджтаба Хаменеи подтвердил три главных требования иранской власти: гарантированные выплаты США военных репараций, привлечение к ответственности виновных в нападении и обеспечение контроля Ирана над Ормузским проливом. Президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку.
Читайте также на РИА Новости Крым: