Рейтинг@Mail.ru
Затягивание конфликта на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике – ЦБ - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260424/zatyagivanie-konflikta-na-blizhnem-vostoke-negativno-otrazitsya-na-ekonomike--tsb-1155497770.html
Затягивание конфликта на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике – ЦБ
ближний восток
экономика
центробанк рф
эльвира набиуллина
финансы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142712911_0:213:3071:1940_1920x0_80_0_0_f61f20f94cc2502e0c522a755d5f7393.jpg
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142712911_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_925456ff122793801acf3f113447eeb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ближний восток, экономика, центробанк рф, эльвира набиуллина, финансы
Затягивание конфликта на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике – ЦБ

16:29 24.04.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Затягивание конфликта на Ближнем Востоке будет иметь негативные эффекты для российской экономики из-за глобального роста издержек. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Если конфликт затянется, негативные эффекты для российской экономики будут расти. Последствия, вызванные глобальным ростом издержек, могут оказаться сильнее, чем преимущества, полученные от увеличения экспорта и укрепления рубля", - сказала руководитель ЦБ.
Набиуллина также отметила, что, по оперативным данным марта и апреля, российская экономика возвращается к росту. Она добавила, что при нынешних уровнях цен на нефть возможно пополнение Фонда национального благосостояния, и это позитивный фактор для устойчивости финансов.
Глава Банка России подчеркнула, что о "переохлаждении" российской экономики речи не идет, поскольку в РФ не наблюдается ни существенного роста безработицы, ни падения инфляции ниже цели, ни сокращения доходов населения.
Ранее Иран отказался от второго раунда переговоров с США. До этого Тегеран заявил, что намерен контролировать движение судов в Ормузском проливе до завершения войны и достижения устойчивого мира. Верховный лидер Моджтаба Хаменеи подтвердил три главных требования иранской власти: гарантированные выплаты США военных репараций, привлечение к ответственности виновных в нападении и обеспечение контроля Ирана над Ормузским проливом. Президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Конфликт на Ближнем Востоке подхлестнул спрос на российский газ
Военные корабли Китая в Ормузском проливе – ждать ли столкновения с США
В МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от российских энергоносителей
 
Ближний ВостокЭкономикаЦентробанк РФЭльвира НабиуллинаФинансы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Пожар на морском терминале в Туапсе потушили спустя пять дней
18:17"Футболят по горизонтали": в Крыму простятся с нерадивыми чиновниками
18:06Обстановка у Крымского моста – сколько ждать проезда сейчас
18:00Рейд в Севастополе закрыт
17:57Мерц считает невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году
17:47Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с преступностью
17:39В Симферополе полыхает торговый склад
17:38Глав администраций в Крыму обязали решить вопросы СНТ до 1 июля
17:23Аксенов уволил замминистра транспорта Крыма из-за ремонта дорог
17:16В Кремле сделали заявление о новых санкциях ЕС против России
17:08Белоусов оценил военное сотрудничество России и Китая
16:54Министр ЖКХ Крыма подал в отставку
16:40Улица Адмирала Октябрьского в Севастополе отремонтирована на 85%
16:29Затягивание конфликта на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике – ЦБ
16:21"Помог" участнику СВО и скрылся: ФСБ задержала земельного мошенника
16:06Когда ротонда вернется на набережную Алушты
15:55Дорогое и за городом: какое жилье часто бронируют в Крыму
15:50Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки
15:49Россия и Украина обменялись военнопленными
15:47Раскол в рядах ЕС – кто и как высмеял Зеленского на Кипре
Лента новостейМолния