Затягивание конфликта на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике – ЦБ

Затягивание конфликта на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике – ЦБ - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Затягивание конфликта на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике – ЦБ

Затягивание конфликта на Ближнем Востоке будет иметь негативные эффекты для российской экономики из-за глобального роста издержек. Об этом заявила глава Банка... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T16:29

2026-04-24T16:29

2026-04-24T16:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Затягивание конфликта на Ближнем Востоке будет иметь негативные эффекты для российской экономики из-за глобального роста издержек. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.Набиуллина также отметила, что, по оперативным данным марта и апреля, российская экономика возвращается к росту. Она добавила, что при нынешних уровнях цен на нефть возможно пополнение Фонда национального благосостояния, и это позитивный фактор для устойчивости финансов.Глава Банка России подчеркнула, что о "переохлаждении" российской экономики речи не идет, поскольку в РФ не наблюдается ни существенного роста безработицы, ни падения инфляции ниже цели, ни сокращения доходов населения.Ранее Иран отказался от второго раунда переговоров с США. До этого Тегеран заявил, что намерен контролировать движение судов в Ормузском проливе до завершения войны и достижения устойчивого мира. Верховный лидер Моджтаба Хаменеи подтвердил три главных требования иранской власти: гарантированные выплаты США военных репараций, привлечение к ответственности виновных в нападении и обеспечение контроля Ирана над Ормузским проливом. Президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку.

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, экономика, центробанк рф, эльвира набиуллина, финансы