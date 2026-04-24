Зарегистрирована первая российская вакцина от коклюша и дифтерии

В России зарегистрирована первая отечественная вакцина для взрослых от коклюша, дифтерии и столбняка. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха. РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T09:41
2026-04-24T09:41
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 апр – РИА Новости Крым. В России зарегистрирована первая отечественная вакцина для взрослых от коклюша, дифтерии и столбняка. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
"Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" получил регистрационное удостоверение Минздрава России на первую отечественную вакцину аАКДС-М для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одна доза препарата способна защитить человека от этих болезней на 10 лет, а действующим веществом вакцины является комплекс антигенов возбудителей коклюша, дифтерии и столбняка.
"Производственные мощности Ростеха позволяют выпускать до 5 миллионов доз аАКДС-М в год с перспективой дальнейшего роста. В течение года мы сможем полностью закрыть текущие потребности рынка", - рассказал заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.
В корпорации добавили, что клинические исследования вакцины проводились на базе десяти российских научных центров при участии 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Через месяц у большинства участников выработался защитный титр антител к дифтерии, столбняку и коклюшу. В ближайшее время планируется проведение клинических исследований с участием детей.
Ранее сообщалось, что российские ученые могут зарегистрировать первый отечественный CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" для лечения рака крови в 2026 году.
Кроме того, в начале апреля стало известно, что в России первый пациент получил персонализированную мРНК-вакцину для лечения рака.
