Рейтинг@Mail.ru
Запад объявил России войну – Лавров - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260424/zapad-obyavil-rossii-voynu--lavrov-1155505871.html
Запад объявил России войну – Лавров
Запад объявил России войну – Лавров
Запад объявил России открытую войну и использует украинское государство в качестве геополитического тарана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе... РИА Новости Крым, 24.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1d/1143003154_0:73:3192:1868_1920x0_80_0_0_7795817ed26bb0085849bf48fb4a7712.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1d/1143003154_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_331c4ef58e10916da3accc281673cb2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Запад объявил России войну – Лавров

Запад объявил России открытую войну и использует Украину в качестве тарана – Лавров

© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Запад объявил России открытую войну и использует украинское государство в качестве геополитического тарана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.
По его словам, в определенный период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже сотрудничества с Западом казались России весьма реалистичными. Но все это "ушло в небытие", констатировал Лавров.
"Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве "наконечника" используется киевский режим… Киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана", – отметил министр.
Глава МИД РФ указал, что Запад для того, чтобы оправдать свою политику, пытается демонизировать все русское и открыто говорит о подготовке войны с Россией в обозримом будущем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
