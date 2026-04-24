Запад объявил России войну – Лавров - РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T19:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Запад объявил России открытую войну и использует украинское государство в качестве геополитического тарана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.
По его словам, в определенный период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже сотрудничества с Западом казались России весьма реалистичными. Но все это "ушло в небытие", констатировал Лавров.
"Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве "наконечника" используется киевский режим… Киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана", – отметил министр.
Глава МИД РФ указал, что Запад для того, чтобы оправдать свою политику, пытается демонизировать все русское и открыто говорит о подготовке войны с Россией в обозримом будущем.
