Запад игнорирует экологический ущерб от атак ВСУ - Захарова - РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T12:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Запад игнорирует экологический ущерб от спонсируемых им же атак ВСУ на различные нефтяные объекты в России, в том числе в Туапсе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Кстати, может быть где-нибудь в Италии, во Франции, Германии, может быть, в Австрии, называйте любую другую страну Европейского союза или к нему примкнувшую, рассказали о том колоссальном экологическом ущербе, который наносят спонсируемые ими дроны (ВСУ - ред.), которые залетают, например, на нефтехранилища... Слова про экологию, про защиту окружающей среды остаются только словами... Это кроме того, что дроны (Киева - ред.) в Туапсе убили людей, мирное население", - сказала она в ходе брифинга.В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.Вследствие атак на морской терминал в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Его удалось локализовать. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали.Кроме того, по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в ряде микрорайонов Туапсе отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

