Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260424/zapad-ignoriruet-ekologicheskiy-uscherb-ot-atak-vsu---zakharova-1155486304.html
Запад игнорирует экологический ущерб от атак ВСУ - Захарова
Запад игнорирует экологический ущерб от спонсируемых им же атак ВСУ на различные нефтяные объекты в России, в том числе в Туапсе, заявила официальный... РИА Новости Крым, 24.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150666098_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_96198dbc9b4400021a0ba902d0f68e74.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150666098_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c4cb75757ca608b86e7aeab1498e17a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Захарова: Запад игнорирует экологический ущерб от атак ВСУ на нефтяные объекты

12:10 24.04.2026 (обновлено: 12:11 24.04.2026)
 
© Сергей БойкоОчистка береговой линии в Туапсе
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Запад игнорирует экологический ущерб от спонсируемых им же атак ВСУ на различные нефтяные объекты в России, в том числе в Туапсе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Кстати, может быть где-нибудь в Италии, во Франции, Германии, может быть, в Австрии, называйте любую другую страну Европейского союза или к нему примкнувшую, рассказали о том колоссальном экологическом ущербе, который наносят спонсируемые ими дроны (ВСУ - ред.), которые залетают, например, на нефтехранилища... Слова про экологию, про защиту окружающей среды остаются только словами... Это кроме того, что дроны (Киева - ред.) в Туапсе убили людей, мирное население", - сказала она в ходе брифинга.
В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.
В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.
Вследствие атак на морской терминал в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Его удалось локализовать. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали.
Кроме того, по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в ряде микрорайонов Туапсе отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Мария ЗахароваЭкологияГруппировка войск "Запад"Туапсе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
