Рейтинг@Mail.ru
Ядерные учения стран НАТО у границ РФ на Балтике: что задумала Европа - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260424/yadernye-ucheniya-stran-nato-u-granits-rf-na-baltike-chto-zadumala-evropa-1155486087.html
Ядерные учения стран НАТО у границ РФ на Балтике: что задумала Европа
Ядерные учения стран НАТО у границ РФ на Балтике: что задумала Европа
новости
учения
нато
политика
заур смирнов
мнения
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139737894_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a1c852603d9eeaa50079283e8de19a6c.jpg
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139737894_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_6ad41f4cf13bf29d0c42678f1138d75b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Зачем Европе учения НАТО с применением ядерного оружия у границ РФ на Балтике – мнение

© AP Photo Geert Vanden WijngaertФлаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© AP Photo Geert Vanden Wijngaert
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Европа и силы НАТО, которые оказались отделены от Пентагона из-за напряженности в отношениях с США, продолжают попытки навязать собственную повестку России и другим геополитическим игрокам, которые вместе с РФ решают вопросы миропорядка, игнорируя Старый Свет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политэксперт, член ОП Крыма Заур Смирнов, комментируя новость о ядерных учениях Франции и Польши у российских границ на Балтике.
Накануне интернет-портал Wirtualna Polska со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Франция и Польша готовятся провести совместные учения ВВС с применением истребителей Rafale с ядерными боеголовками, включая отработку ударов по целям в России. Согласно данным авторов публикации, маневры могут состояться в ближайшее временя, а местом их проведения будет Северная Польша и Балтика.
По словам Смирнова, такие планы вполне отражают нынешние цели Европы как часть последовательной деятельности натовских сил.
"Буквально на днях прорабатывался вариант во время их учений – нападение на Калининградскую область с высадкой десанта. И ранее заявления и от их политиков звучали, и от военных о попытках блокады Калининградской области. И я уверен, что в дальнейшем эта эскалация будет нарастать, Запад будет пытаться наращивать давление на Россию", – сказал Смирнов.
Европа использует разные способы давить на Россию на фоне ситуации на Украине и Ближнем Востоке, где европейский голос остался фактически не у дел, добавил он.
И такие учения с теоретическим применением ядерного оружия – это еще одна попытка заставить РФ и всех крупных геополитических игроков считаться с мнением Европы, которая в последнее время стала предметом насмешек и игнорирования, считает Смирнов.
"И в российско-американских отношениях мы видим, что нет присутствия Европы. Поэтому Европа вместе с Британией и силы НАТО, которые сейчас неким образом, скажем так, отделены от Пентагона, будут пытаться навязывать собственную повестку России", – сказал Смирнов.
В условиях мощного управленческого, политического, энергетического, финансового и военного кризисов, Европа на фоне экономических инструментов, которые использует против России, будет продолжать доказывать свою военную мощь, но не решится на реальные боевые действия, считает политолог.
"Помощь Украине фактически обезжирила военную мощь Европы. Европейские силы обороны достаточно истощены. Поэтому будут попытки действовать военным путем, но пока через учения, через какие-то заявления. То есть действия, не несущие прямых угроз, тем не менее представляющие угрозу нашей безопасности", – сказал Смирнов.
При этом пугать собственных граждан Россией Европа тоже продолжит, так как ей это жизненно необходимо: существование ЕС находится под большим вопросом, и для консолидации внутреннего состояния, конечно, нужны угрозы, объяснил он.
"Масла в огонь подливает и Украина, постоянными заявлениями о том, что следом за ней последует Польша и так далее. Поэтому я считаю, что одна из причин такого поведения – внутриполитическая ситуация в самой Европе", – уточнил Смирнов.
К полномасштабным военным действиям подобная перманентная конфронтация тем не менее не приведет, считает он, хотя некоторые провокации Европы и могут быть на грани.
"Ожидать каких-то военных провокаций вполне возможно. Не исключено, что они могут произойти и в Балтийском море и, может быть, где-то на суше. И я допускаю что где-то провокации могут создать некую конфликтную, критическую ситуацию. Но все-таки думаю, что это не приведет к полномасштабным военным действиям, к открытой войне. Сегодня она никому не нужна", – заключил эксперт.
Накануне в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили о том, что Литва продолжает курс на милитаризацию, создавая очаг напряженности у границ самой западной части России – Калининградской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
