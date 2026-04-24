Ядерные учения стран НАТО у границ РФ на Балтике: что задумала Европа

Ядерные учения стран НАТО у границ РФ на Балтике: что задумала Европа - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Ядерные учения стран НАТО у границ РФ на Балтике: что задумала Европа

Европа и силы НАТО, которые оказались отделены от Пентагона из-за напряженности в отношениях с США, продолжают попытки навязать собственную повестку России и... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T12:35

2026-04-24T12:35

2026-04-24T12:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Европа и силы НАТО, которые оказались отделены от Пентагона из-за напряженности в отношениях с США, продолжают попытки навязать собственную повестку России и другим геополитическим игрокам, которые вместе с РФ решают вопросы миропорядка, игнорируя Старый Свет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политэксперт, член ОП Крыма Заур Смирнов, комментируя новость о ядерных учениях Франции и Польши у российских границ на Балтике.Накануне интернет-портал Wirtualna Polska со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Франция и Польша готовятся провести совместные учения ВВС с применением истребителей Rafale с ядерными боеголовками, включая отработку ударов по целям в России. Согласно данным авторов публикации, маневры могут состояться в ближайшее временя, а местом их проведения будет Северная Польша и Балтика.По словам Смирнова, такие планы вполне отражают нынешние цели Европы как часть последовательной деятельности натовских сил.Европа использует разные способы давить на Россию на фоне ситуации на Украине и Ближнем Востоке, где европейский голос остался фактически не у дел, добавил он.И такие учения с теоретическим применением ядерного оружия – это еще одна попытка заставить РФ и всех крупных геополитических игроков считаться с мнением Европы, которая в последнее время стала предметом насмешек и игнорирования, считает Смирнов.В условиях мощного управленческого, политического, энергетического, финансового и военного кризисов, Европа на фоне экономических инструментов, которые использует против России, будет продолжать доказывать свою военную мощь, но не решится на реальные боевые действия, считает политолог."Помощь Украине фактически обезжирила военную мощь Европы. Европейские силы обороны достаточно истощены. Поэтому будут попытки действовать военным путем, но пока через учения, через какие-то заявления. То есть действия, не несущие прямых угроз, тем не менее представляющие угрозу нашей безопасности", – сказал Смирнов.При этом пугать собственных граждан Россией Европа тоже продолжит, так как ей это жизненно необходимо: существование ЕС находится под большим вопросом, и для консолидации внутреннего состояния, конечно, нужны угрозы, объяснил он.К полномасштабным военным действиям подобная перманентная конфронтация тем не менее не приведет, считает он, хотя некоторые провокации Европы и могут быть на грани."Ожидать каких-то военных провокаций вполне возможно. Не исключено, что они могут произойти и в Балтийском море и, может быть, где-то на суше. И я допускаю что где-то провокации могут создать некую конфликтную, критическую ситуацию. Но все-таки думаю, что это не приведет к полномасштабным военным действиям, к открытой войне. Сегодня она никому не нужна", – заключил эксперт.Накануне в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили о том, что Литва продолжает курс на милитаризацию, создавая очаг напряженности у границ самой западной части России – Калининградской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО отрабатывает морскую блокаду и захват Калининградской области Поведет ли Германия Европу на войну против России – мнение Вступятся ли США за Европу в случае конфликта с Россией - ответ Медведева

россия

новости, учения, нато, политика, заур смирнов, мнения, россия