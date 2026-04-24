Рейтинг@Mail.ru
В Ялте по ночам будут отключать свет – в чем причина - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260424/v-yalte-po-nocham-budut-otklyuchat-svet--v-chem-prichina-1155491589.html
В Ялте по ночам будут отключать свет – в чем причина
В центре Ялты на следующей неделе возможны временные ночные отключения света из-за ввода в эксплуатацию нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1155491589.jpg?1777030724
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Ялте по ночам будут отключать свет – в чем причина

В центре Ялты возможны временные отключения света по ночам из-за плановых работ

14:38 24.04.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В центре Ялты на следующей неделе возможны временные ночные отключения света из-за ввода в эксплуатацию нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"27 и 29 апреля, а также 1 и 3 мая с 00 до 5 часов утра возможны ограничения электроснабжения потребителей в центре Ялты. Это плановый процесс ввода в эксплуатацию нового оборудования после реконструкции подстанции "Дарсан", – сказано в сообщении.
По данным компании, ограничения возможны на улицах Верхнедарсановская, Среднедарсановская, Нижедарсановская, Халтурина, Ореховая, Рабочая, Ленинградская, Садовая, Чкалова, Жадановского, Найденова, Мисхорская, Радужная, Кривошты, Спендиарова, Куйбышева, Макаренко, Черкасова, Киевская, Тимирязева, Григорьева, Крупской, Клары Цеткин, Комсомольская, Рузвельта, Игнатенко, Свердлова, Московская, Карла Маркса, Павленко, Загородная, Дарсановский въезд, Большевистская, Кедровая, Поселковая, Мусы Мамута, Мичурина, Османова, Энергетиков, в переулке Карпатском, по Южнобережному шоссе, а также в микрорайонах Васильевка, Аутка-2, Аутка-3.
Обновление подстанции повысит надежность и качество электроснабжения всего региона, подчеркивают на предприятии и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
На Южном берегу Крыма в 2025 году реконструировали транзитные линии электропередачи, чтобы избежать введения графиков аварийных отключений в период высоких летних нагрузок, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
