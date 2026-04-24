В Ялте по ночам будут отключать свет – в чем причина

В Ялте по ночам будут отключать свет – в чем причина - РИА Новости Крым, 24.04.2026

В Ялте по ночам будут отключать свет – в чем причина

В центре Ялты на следующей неделе возможны временные ночные отключения света из-за ввода в эксплуатацию нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T14:38

2026-04-24T14:38

2026-04-24T14:38

крым

новости крыма

ялта

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

администрация ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В центре Ялты на следующей неделе возможны временные ночные отключения света из-за ввода в эксплуатацию нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По данным компании, ограничения возможны на улицах Верхнедарсановская, Среднедарсановская, Нижедарсановская, Халтурина, Ореховая, Рабочая, Ленинградская, Садовая, Чкалова, Жадановского, Найденова, Мисхорская, Радужная, Кривошты, Спендиарова, Куйбышева, Макаренко, Черкасова, Киевская, Тимирязева, Григорьева, Крупской, Клары Цеткин, Комсомольская, Рузвельта, Игнатенко, Свердлова, Московская, Карла Маркса, Павленко, Загородная, Дарсановский въезд, Большевистская, Кедровая, Поселковая, Мусы Мамута, Мичурина, Османова, Энергетиков, в переулке Карпатском, по Южнобережному шоссе, а также в микрорайонах Васильевка, Аутка-2, Аутка-3.Обновление подстанции повысит надежность и качество электроснабжения всего региона, подчеркивают на предприятии и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.На Южном берегу Крыма в 2025 году реконструировали транзитные линии электропередачи, чтобы избежать введения графиков аварийных отключений в период высоких летних нагрузок, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство

крым

ялта

крым, новости крыма, ялта, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, администрация ялты