https://crimea.ria.ru/20260424/v-tuapse-iz-za-dozhdey-proizoshel-pereliv-nefteproduktov-cherez-zagrazhdeniya--1155487439.html
Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/19/1119610015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d20333e707e37385fe3b5ae82ad310d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ.В ликвидации последствий задействованы Роснефтефлот, профессиональное аварийно-спасательное формирование "ЭКОСПАС", силы и средства морского терминала. В помощь направлены спасатели Адлерского, Апшеронского, Краснодарского, Сочинского и Туапсинского отрядов. Всего задействовано 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки. Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА киевского режима, напомнили в оперштабе. После атаки произошел разлив нефтепродуктов в море, выставлены боновые заграждения. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тысяч квадратных метров.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/19/1119610015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9aa5f1b0383483c2167d6038d6473a3a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
12:53 24.04.2026 (обновлено: 12:59 24.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ.
"На территории муниципального округа продолжаются проливные дожди. Из-за этого поднялась вода в реке Туапсе – произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. В русле реки, ниже по течению, организовали сбор нефтепродуктов, которые частично попали в акваторию моря, а также на береговую линию", - говорится в сообщении.
В ликвидации последствий задействованы Роснефтефлот, профессиональное аварийно-спасательное формирование "ЭКОСПАС", силы и средства морского терминала. В помощь направлены спасатели Адлерского, Апшеронского, Краснодарского, Сочинского и Туапсинского отрядов. Всего задействовано 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки.
Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА киевского режима, напомнили в оперштабе. После атаки произошел разлив нефтепродуктов в море
, выставлены боновые заграждения. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тысяч квадратных метров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.