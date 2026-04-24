Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море
Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море
В Туапсе из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 24.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ.В ликвидации последствий задействованы Роснефтефлот, профессиональное аварийно-спасательное формирование "ЭКОСПАС", силы и средства морского терминала. В помощь направлены спасатели Адлерского, Апшеронского, Краснодарского, Сочинского и Туапсинского отрядов. Всего задействовано 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки. Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА киевского режима, напомнили в оперштабе. После атаки произошел разлив нефтепродуктов в море, выставлены боновые заграждения. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тысяч квадратных метров.
разлив нефтепродуктов, туапсе
Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море

Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море из-за проливных дождей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ.
"На территории муниципального округа продолжаются проливные дожди. Из-за этого поднялась вода в реке Туапсе – произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. В русле реки, ниже по течению, организовали сбор нефтепродуктов, которые частично попали в акваторию моря, а также на береговую линию", - говорится в сообщении.
В ликвидации последствий задействованы Роснефтефлот, профессиональное аварийно-спасательное формирование "ЭКОСПАС", силы и средства морского терминала. В помощь направлены спасатели Адлерского, Апшеронского, Краснодарского, Сочинского и Туапсинского отрядов. Всего задействовано 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки.
Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА киевского режима, напомнили в оперштабе. После атаки произошел разлив нефтепродуктов в море, выставлены боновые заграждения. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тысяч квадратных метров.
