https://crimea.ria.ru/20260424/v-tuapse-iz-za-dozhdey-proizoshel-pereliv-nefteproduktov-cherez-zagrazhdeniya--1155487439.html

Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море

В Туапсе из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/19/1119610015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d20333e707e37385fe3b5ae82ad310d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ.В ликвидации последствий задействованы Роснефтефлот, профессиональное аварийно-спасательное формирование "ЭКОСПАС", силы и средства морского терминала. В помощь направлены спасатели Адлерского, Апшеронского, Краснодарского, Сочинского и Туапсинского отрядов. Всего задействовано 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки. Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА киевского режима, напомнили в оперштабе. После атаки произошел разлив нефтепродуктов в море, выставлены боновые заграждения. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тысяч квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

