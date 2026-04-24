В США вернули расстрел как способ смертной казни - РИА Новости Крым, 24.04.2026
В США вернули расстрел как способ смертной казни
В США вернули расстрел как способ смертной казни - РИА Новости Крым, 24.04.2026
В США вернули расстрел как способ смертной казни
Минюст США упростил исполнение смертных приговоров и добавил в список способов казни расстрел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства. РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T20:53
2026-04-24T20:53
сша
смертная казнь
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Минюст США упростил исполнение смертных приговоров и добавил в список способов казни расстрел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.В минюсте США напомнили, что в первый же день своего второго президентского срока глава Белого дома Дональд Трамп поручил министерству активнее выносить смертные приговоры "в соответствующих делах" и быстро приводить их в исполнение. Новые меры, по мнению ведомства, помогут сдержать число жестоких преступлений.По данным Death Penalty Information Center, в 2025 году было исполнено почти в четыре раза больше смертных приговоров, чем за последние пять лет. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2021 году, когда казнили 11 человек, а в 2025 году - 47.Высшую меру в США назначают в качестве наказания в 27 штатах, обжалования приговоров могут длиться десятилетиями. Трамп ранее отменил мораторий на смертную казнь по делам федеральной юрисдикции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
сша, смертная казнь, в мире, новости
В США вернули расстрел как способ смертной казни

В США возобновят расстрелы как способ смертной казни – минюст страны

20:53 24.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Минюст США упростил исполнение смертных приговоров и добавил в список способов казни расстрел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
"Среди предпринятых действий – восстановление протокола о введении смертельной инъекции, …расширение протокола с включением туда дополнительных методов приведения приговора в исполнение, таких как расстрельная команда, а также упрощение внутренних процессов для ускорения дел со смертными приговорами", - говорится в сообщении.
В минюсте США напомнили, что в первый же день своего второго президентского срока глава Белого дома Дональд Трамп поручил министерству активнее выносить смертные приговоры "в соответствующих делах" и быстро приводить их в исполнение. Новые меры, по мнению ведомства, помогут сдержать число жестоких преступлений.
По данным Death Penalty Information Center, в 2025 году было исполнено почти в четыре раза больше смертных приговоров, чем за последние пять лет. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2021 году, когда казнили 11 человек, а в 2025 году - 47.
Высшую меру в США назначают в качестве наказания в 27 штатах, обжалования приговоров могут длиться десятилетиями. Трамп ранее отменил мораторий на смертную казнь по делам федеральной юрисдикции.
СШАСмертная казньВ миреНовости
 
