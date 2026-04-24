В Симферополе полыхает торговый склад
В Симферополе полыхает торговый склад на площади 400 квадратных метров
17:39 24.04.2026 (обновлено: 17:44 24.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе ликвидируют пожар в торговом складе, возгорание локализовано на 400 "квадратах". Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
Возгорание произошло на складе на улице Монтажная. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в помещении общей площадью около 1000 кв.м.
"Огонь быстро распространялся и охватил крышу здания. Из-за высокой горячей загрузки существовала угроза распространения пожара, однако благодаря оперативным и решительным действиям огнеборцев был локализован на площади 400 кв.м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте работают более 60 человек и 20 единиц техники, а также дознаватели ГУ МЧС России по Республике Крым.
"По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ", - проинформировали в ведомстве.
