В Симферополе полыхает торговый склад
В Симферополе ликвидируют пожар в торговом складе, возгорание локализовано на 400 "квадратах". Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T17:39
2026-04-24T17:44
17:39 24.04.2026 (обновлено: 17:44 24.04.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе ликвидируют пожар в торговом складе, возгорание локализовано на 400 "квадратах". Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
Возгорание произошло на складе на улице Монтажная. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в помещении общей площадью около 1000 кв.м.
"Огонь быстро распространялся и охватил крышу здания. Из-за высокой горячей загрузки существовала угроза распространения пожара, однако благодаря оперативным и решительным действиям огнеборцев был локализован на площади 400 кв.м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте работают более 60 человек и 20 единиц техники, а также дознаватели ГУ МЧС России по Республике Крым.
"По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ", - проинформировали в ведомстве.
