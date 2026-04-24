В Севастополе снова воют сирены – объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. В городе звучат сирены, людей призывают срочно укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T22:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. В городе звучат сирены, людей призывают срочно укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сирены в городе уже были включены в 21:17. Они звучали полчаса.Во время воздушной тревоги важно сразу пройти в убежища или укрыться в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

