В Севастополе пенсионер отдал мошенникам 24 миллиона рублей

2026-04-24T21:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники выманили у жителей Севастополя за неделю 26 миллионов рублей, из них 24 млн рублей аферистам отдал 68-летний пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.24 миллиона рублей "подарил" мошенникам 68-летний пенсионер. Как отметили в МВД, мужчину "обрабатывали" долго: сначала ему позвонил сотрудник организации по изготовлению ключей для домофонов и выяснил его личные данные.Через некоторое время ему позвонили уже с другого номера. На этот раз аферист представился "сотрудником Росфинмониторинга", который сообщил пенсионеру о "необычной активности" его банковского счета.Третий звонок поступил от лжесотрудника ФСБ, который заявил, что пенсионер подозревается в спонсировании украинских вооруженных формирований.По аналогичной схеме обманули 17-летнюю студентку колледжа - позвонил "сотрудник следственных органов" и обвинил в спонсировании ВСУ не только ее, но и ее маму. Девушка испугалась и поверила незнакомцу, после чего в тайне от родителей начала выполнять его инструкции, а в конце передала курьеру один миллион рублей.Третья потерпевшая – 78-летняя жительница Севастополя. Пенсионерке позвонил лжеработник Роскомнадзора и сообщил о подозрительной активности на ее банковском счету. Пожилая женщина испугалась, что лишится всех сбережений и поверила в каждое слово неизвестного. На другом конце провода ей сказали, что необходимо перевести денежные средства на безопасный счет. Так потерпевшая и сделала, отправив более одного миллиона рублей по неизвестным банковским реквизитам.

