В Севастополе пенсионер отдал мошенникам 24 миллиона рублей
В Севастополе пенсионер отдал мошенникам 24 миллиона рублей
Дистанционные мошенники выманили у жителей Севастополя за неделю 26 миллионов рублей, из них 24 млн рублей аферистам отдал 68-летний пенсионер. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 24.04.2026
21:17 24.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники выманили у жителей Севастополя за неделю 26 миллионов рублей, из них 24 млн рублей аферистам отдал 68-летний пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"Более 26 миллионов рублей дистанционные мошенники выманили у севастопольцев за прошедшие сутки. На уловки аферистов повелись двое мужчин-пенсионеров и студентка одного из городских колледжей", – говорится в сообщении.
24 миллиона рублей "подарил" мошенникам 68-летний пенсионер. Как отметили в МВД, мужчину "обрабатывали" долго: сначала ему позвонил сотрудник организации по изготовлению ключей для домофонов и выяснил его личные данные.
Через некоторое время ему позвонили уже с другого номера. На этот раз аферист представился "сотрудником Росфинмониторинга", который сообщил пенсионеру о "необычной активности" его банковского счета.
Третий звонок поступил от лжесотрудника ФСБ, который заявил, что пенсионер подозревается в спонсировании украинских вооруженных формирований.
"Дальше классический сценарий – чтобы очистить свое честное имя, пенсионер, следуя указаниям мошенников, передал неизвестному курьеру все сбережения, накопленные от продажи имущества", - констатировали в ведомстве.
По аналогичной схеме обманули 17-летнюю студентку колледжа - позвонил "сотрудник следственных органов" и обвинил в спонсировании ВСУ не только ее, но и ее маму. Девушка испугалась и поверила незнакомцу, после чего в тайне от родителей начала выполнять его инструкции, а в конце передала курьеру один миллион рублей.
Третья потерпевшая – 78-летняя жительница Севастополя. Пенсионерке позвонил лжеработник Роскомнадзора и сообщил о подозрительной активности на ее банковском счету. Пожилая женщина испугалась, что лишится всех сбережений и поверила в каждое слово неизвестного. На другом конце провода ей сказали, что необходимо перевести денежные средства на безопасный счет. Так потерпевшая и сделала, отправив более одного миллиона рублей по неизвестным банковским реквизитам.
