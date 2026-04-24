В Севастополе две женщины ответят перед судом за сбыт партии наркотиков

В Севастополе две женщины ответят перед судом за сбыт партии наркотиков - РИА Новости Крым, 24.04.2026

В Севастополе две женщины ответят перед судом за сбыт партии наркотиков

В Севастополе перед судом ответят две женщины – участницы межрегиональной организованной группы. Их обвиняют в изготовлении мефедрона и его сбыте через... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T20:38

2026-04-24T20:38

2026-04-24T20:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом ответят две женщины – участницы межрегиональной организованной группы. Их обвиняют в изготовлении мефедрона и его сбыте через интернет-магазин в крупном размере. Фигуранткам отводилась роль розничных курьеров. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации следствия, 29-летняя жительница Ялты и 45-летняя жительница Севастополя вошли в состав межрегиональной организованной группы, которая занималась изготовлением мефедрона и его сбытом через интернет-магазин. Обвиняемым отводилась роль розничных курьеров.В феврале 2025 года сотрудники полиции пресекли преступную деятельность злоумышленниц. В оборудованных ими тайниках и по месту проживания обнаружено более 70 отдельных упаковок с мефедроном, а также нерасфасованная партия того же наркотического средства. Всего изъято 165 граммов синтетического наркотика, уточнили следователи.Прокуратура города направила уголовное дело в отношении женщин в суд для рассмотрения по существу. Также в ходе расследования органами внутренних дел установлены еще пять участников той же организованной группы. Среди них "химик", который занимался изготовлением мефедрона в нарколаборатории, оборудованной в Ставропольском крае, и четыре "перевозчика", добавили в надзорном ведомстве.Из незаконного оборота изъято более 60 килограммов мефедрона и прекурсоров, а также 234 канистры с компонентами для изготовления наркотика. Материалы в отношении этих соучастников и ряда иных неустановленных лиц выделены в отдельное производство.Ранее сообщалось, что полицейские задержали жителя Симферопольского района, который приобрел в Подмосковье два килограмма наркотика и планировал реализовать его в Крыму. Эксперты установили, что содержимым пакетов является синтетический наркотик N-метилэфедрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пресекли контрабанду запрещенного вещества из ИндииЖитель Севастополя задержан за выращивание наркотических грибовКодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, наркотики, прокуратура города севастополя, происшествия