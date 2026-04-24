В ответ на атаки Киева армия России нанесла шесть групповых ударов

Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине, все цели достигнуты. Об этом сообщает Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине, все цели достигнуты. Об этом сообщает Минобороны РФ. В результате прицельных ударов поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также военные аэродромы, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА. Кроме того, атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Как сообщалось, в пятницу утром в Киеве и других больших городах Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. До этого мощные взрывы прогремели в Одесской области Украины. Под удары попали объекты портовой и промышленной инфраструктуры. Кроме того, прилеты зафиксированы на одном из предприятий в Полтавской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве и на юге Украины прогремели взрывыГрупповой удар нанесен по Украине: что уничтоженоАрмия Россия разгромила транспортные объекты ВСУ

