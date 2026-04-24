В Крыму продлен срок подачи декларации по НДС за первый квартал
07:13 24.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Срок подачи декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за первый квартал продлен до 27 апреля, сообщает Управление Федеральной налоговой службы России по Крыму.
"Декларацию по НДС за 1 квартал 2026 года необходимо представить не позднее 27 апреля 2026 года. Срок перенесен с 25 апреля, так как это выходной день (суббота)", – говорится в сообщении.
В ведомстве также указали, что в форму декларации внесены изменения, связанные с увеличением ставки НДС с 20 до 22%. Теперь в третьем разделе документа появились дополнительные строки для отражения сумм НДС, которые рассчитываются по новым ставкам.
Кроме того, были внесены изменения в разделы, которые содержат новые реквизиты, позволяющие указывать номера и даты отгрузочных и авансовых счетов-фактур.
В частности, как уточнили в УФНС, к перечню операций, освобожденных от налога на добавленную стоимость, вошли передача товаров на нужды бойцов специальной военной операции, передача изымаемых объектов недвижимости для государственных нужд, а также выплаты банками процентов в драгметаллах (в слитках) по договору банковского вклада.
