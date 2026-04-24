https://crimea.ria.ru/20260424/v-krymu-prodlen-srok-podachi-deklaratsii-po-nds-za-pervyy-kvartal-1155469090.html
В Крыму продлен срок подачи декларации по НДС за первый квартал
Срок подачи декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за первый квартал продлен до 27 апреля, сообщает Управление Федеральной налоговой службы России... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T07:13
крым
новости
ндс
налоги
уфнс россии по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111460/95/1114609592_0:0:2975:1673_1920x0_80_0_0_0609860f3f8fb4eecbda1064a0ebb183.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Срок подачи декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за первый квартал продлен до 27 апреля, сообщает Управление Федеральной налоговой службы России по Крыму.В ведомстве также указали, что в форму декларации внесены изменения, связанные с увеличением ставки НДС с 20 до 22%. Теперь в третьем разделе документа появились дополнительные строки для отражения сумм НДС, которые рассчитываются по новым ставкам.Кроме того, были внесены изменения в разделы, которые содержат новые реквизиты, позволяющие указывать номера и даты отгрузочных и авансовых счетов-фактур.В частности, как уточнили в УФНС, к перечню операций, освобожденных от налога на добавленную стоимость, вошли передача товаров на нужды бойцов специальной военной операции, передача изымаемых объектов недвижимости для государственных нужд, а также выплаты банками процентов в драгметаллах (в слитках) по договору банковского вклада.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111460/95/1114609592_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b69383eb34cdd0a245338d53acbf1595.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Срок подачи декларации по НДС за первый квартал продлен до 27 апреля – УФНС Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Срок подачи декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за первый квартал продлен до 27 апреля, сообщает Управление Федеральной налоговой службы России по Крыму.
"Декларацию по НДС за 1 квартал 2026 года необходимо представить не позднее 27 апреля 2026 года. Срок перенесен с 25 апреля, так как это выходной день (суббота)", – говорится в сообщении.
В ведомстве также указали, что в форму декларации внесены изменения, связанные с увеличением ставки НДС с 20 до 22%. Теперь в третьем разделе документа появились дополнительные строки для отражения сумм НДС, которые рассчитываются по новым ставкам.
Кроме того, были внесены изменения в разделы, которые содержат новые реквизиты, позволяющие указывать номера и даты отгрузочных и авансовых счетов-фактур.
В частности, как уточнили в УФНС, к перечню операций, освобожденных от налога на добавленную стоимость, вошли передача товаров на нужды бойцов специальной военной операции, передача изымаемых объектов недвижимости для государственных нужд, а также выплаты банками процентов в драгметаллах (в слитках) по договору банковского вклада.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: