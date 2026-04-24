В Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа - РИА Новости Крым, 24.04.2026
В Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа
В Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа - РИА Новости Крым, 24.04.2026
В Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа
Геноцид армянского народа в Османской империи стал одним из самых страшных преступлений, такое никогда не должно повториться. Об этом заявил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 24.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Геноцид армянского народа в Османской империи стал одним из самых страшных преступлений, такое никогда не должно повториться. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках траурной церемонии в память о жертвах геноцида, которая объединила в храме Сурб Акоб на симферопольском армянском мемориальном кладбище крымчан разных национальностей."Геноцид армян в 1915 – 1922 годах в Османской империи стал одним из самых страшных преступлений в истории человечества: порядка 1,5 миллиона мирных людей были жестоко убиты, замучены, а те, кто смог уцелеть, навсегда покинули родные места", – напомнил Аксенов.Он отметил, что Россия в те годы восприняла боль братского армянского народа как свою собственную и приняла сотни тысяч беженцев. Многие из них нашли свое место в Крыму, где жили на протяжении долгих лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Духовный лидер армян: непризнание геноцида привело к новым трагедиямПрезидент Турции раскритиковал позицию России по геноциду армянРазделяем боль и скорбь земляков: Аксенов о геноциде армянского народа
геноцид, день памяти жертв геноцида армянского народа в османской империи, крым, новости крыма, память, история, сергей аксенов
В Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа

13:20 24.04.2026 (обновлено: 14:43 24.04.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа
В Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Геноцид армянского народа в Османской империи стал одним из самых страшных преступлений, такое никогда не должно повториться. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках траурной церемонии в память о жертвах геноцида, которая объединила в храме Сурб Акоб на симферопольском армянском мемориальном кладбище крымчан разных национальностей.
"Геноцид армян в 1915 – 1922 годах в Османской империи стал одним из самых страшных преступлений в истории человечества: порядка 1,5 миллиона мирных людей были жестоко убиты, замучены, а те, кто смог уцелеть, навсегда покинули родные места", – напомнил Аксенов.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа
В Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Он отметил, что Россия в те годы восприняла боль братского армянского народа как свою собственную и приняла сотни тысяч беженцев. Многие из них нашли свое место в Крыму, где жили на протяжении долгих лет.

"Наш долг – помнить о невинно убиенных и делать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Чтобы на крымской земле не было места национальной и религиозной вражде, чтобы в нашем общем доме всегда царили мир и согласие", – написал Аксенов в своем канале в МАХ.

© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа
В Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Духовный лидер армян: непризнание геноцида привело к новым трагедиям
Президент Турции раскритиковал позицию России по геноциду армян
Разделяем боль и скорбь земляков: Аксенов о геноциде армянского народа
 
ГеноцидДень памяти жертв геноцида армянского народа в Османской империиКрымНовости КрымаПамятьИсторияСергей Аксенов
 
