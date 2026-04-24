В Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа
13:20 24.04.2026 (обновлено: 14:43 24.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Геноцид армянского народа в Османской империи стал одним из самых страшных преступлений, такое никогда не должно повториться. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках траурной церемонии в память о жертвах геноцида, которая объединила в храме Сурб Акоб на симферопольском армянском мемориальном кладбище крымчан разных национальностей.
"Геноцид армян в 1915 – 1922 годах в Османской империи стал одним из самых страшных преступлений в истории человечества: порядка 1,5 миллиона мирных людей были жестоко убиты, замучены, а те, кто смог уцелеть, навсегда покинули родные места", – напомнил Аксенов.
Он отметил, что Россия в те годы восприняла боль братского армянского народа как свою собственную и приняла сотни тысяч беженцев. Многие из них нашли свое место в Крыму, где жили на протяжении долгих лет.
"Наш долг – помнить о невинно убиенных и делать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Чтобы на крымской земле не было места национальной и религиозной вражде, чтобы в нашем общем доме всегда царили мир и согласие", – написал Аксенов в своем канале в МАХ.
