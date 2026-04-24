https://crimea.ria.ru/20260424/v-krymu-pochtili-pamyat-zhertv-genotsida-armyanskogo-naroda-1155488124.html

В Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа

Геноцид армянского народа в Османской империи стал одним из самых страшных преступлений, такое никогда не должно повториться. Об этом заявил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 24.04.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155488314_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_5b01eae5d33458c7a6fea6ed6cb1092c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Геноцид армянского народа в Османской империи стал одним из самых страшных преступлений, такое никогда не должно повториться. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках траурной церемонии в память о жертвах геноцида, которая объединила в храме Сурб Акоб на симферопольском армянском мемориальном кладбище крымчан разных национальностей."Геноцид армян в 1915 – 1922 годах в Османской империи стал одним из самых страшных преступлений в истории человечества: порядка 1,5 миллиона мирных людей были жестоко убиты, замучены, а те, кто смог уцелеть, навсегда покинули родные места", – напомнил Аксенов.Он отметил, что Россия в те годы восприняла боль братского армянского народа как свою собственную и приняла сотни тысяч беженцев. Многие из них нашли свое место в Крыму, где жили на протяжении долгих лет.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

