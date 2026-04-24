В Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 24.04.2026
В Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело
В Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 24.04.2026
В Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело
Следком завел уголовное дело в отношении пациентки, которая набросилась с кулаками на завотделением одной из больниц крымской столицы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T13:35
2026-04-24T13:35
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
больница
новости крыма
симферополь
новости
прокуратура республики крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Следком завел уголовное дело в отношении пациентки, которая набросилась с кулаками на завотделением одной из больниц крымской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю в пятницу.В одной из больниц Симферополя пациентка в ответ на замечание напала на заведующего отделением и нанесла ему травмы лица, женщину пришлось усмирять росгвардейцам, сообщала накануне пресс-служба главка Росгвардии по Крыму и Севастополю.Ход процессуальной проверки поставлен на прокурорский контроль, проинформировали в пресс-службе республиканского надзорного ведомства. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком "забрал" у МВД дело об избиении врачей в ЕвпаторииВ Симферополе напали на водителя "скорой"В Петербурге мужчина с муляжом гранаты требовал водку и пельмени
симферополь
гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, больница, новости крыма, симферополь, новости, прокуратура республики крым
В Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело

СК завел дело об избиении пациенткой завотделением одной из больниц Симферополя

13:35 24.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Следком завел уголовное дело в отношении пациентки, которая набросилась с кулаками на завотделением одной из больниц крымской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю в пятницу.
В одной из больниц Симферополя пациентка в ответ на замечание напала на заведующего отделением и нанесла ему травмы лица, женщину пришлось усмирять росгвардейцам, сообщала накануне пресс-служба главка Росгвардии по Крыму и Севастополю.
"Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по информации из социальных сетей о нападении пациентки на врача в одной из симферопольских больниц", – проинформировали в пятницу в СК.
Ход процессуальной проверки поставлен на прокурорский контроль, проинформировали в пресс-службе республиканского надзорного ведомства. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства инцидента.
ГСУ СК России по Крыму и СевастополюСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияБольницаНовости КрымаСимферопольНовостиПрокуратура Республики Крым
 
