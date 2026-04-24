В Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело

2026-04-24T13:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Следком завел уголовное дело в отношении пациентки, которая набросилась с кулаками на завотделением одной из больниц крымской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю в пятницу.В одной из больниц Симферополя пациентка в ответ на замечание напала на заведующего отделением и нанесла ему травмы лица, женщину пришлось усмирять росгвардейцам, сообщала накануне пресс-служба главка Росгвардии по Крыму и Севастополю.Ход процессуальной проверки поставлен на прокурорский контроль, проинформировали в пресс-службе республиканского надзорного ведомства. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком "забрал" у МВД дело об избиении врачей в ЕвпаторииВ Симферополе напали на водителя "скорой"В Петербурге мужчина с муляжом гранаты требовал водку и пельмени

