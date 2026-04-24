В Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело
В Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 24.04.2026
В Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело
Следком завел уголовное дело в отношении пациентки, которая набросилась с кулаками на завотделением одной из больниц крымской столицы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T13:35
2026-04-24T13:35
2026-04-24T13:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Следком завел уголовное дело в отношении пациентки, которая набросилась с кулаками на завотделением одной из больниц крымской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю в пятницу.В одной из больниц Симферополя пациентка в ответ на замечание напала на заведующего отделением и нанесла ему травмы лица, женщину пришлось усмирять росгвардейцам, сообщала накануне пресс-служба главка Росгвардии по Крыму и Севастополю.Ход процессуальной проверки поставлен на прокурорский контроль, проинформировали в пресс-службе республиканского надзорного ведомства. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства инцидента.
симферополь
гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, больница, новости крыма, симферополь, новости, прокуратура республики крым
В Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело
СК завел дело об избиении пациенткой завотделением одной из больниц Симферополя