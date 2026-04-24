В Кремле сделали заявление о новых санкциях ЕС против России - РИА Новости Крым, 24.04.2026
В Кремле сделали заявление о новых санкциях ЕС против России
В Кремле сделали заявление о новых санкциях ЕС против России
кремль
дмитрий песков
россия
европейский союз (ес)
санкции против россии
санкции
экономика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146829053_0:17:3161:1795_1920x0_80_0_0_679078d36120ccebe35045096892a189.jpg
17:16 24.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Россия имеет огромный опыт минимизировать последствия санкций и не прекращать работу, вопреки новым и новым ограничениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введений новый санкций Евросоюза против России.
ЕС в четверг принял 20-й пакет антироссийских санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас в пятницу сообщила, что лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России.
"Санкции - это плохо. И так, знаете, легковесно говорить - "не страшны" и так далее - было бы неверно. У них (санкций - ред.), конечно, есть негативный эффект. Но, во-первых, мы уже обзавелись изрядным опытом по минимизации последствий санкций и огромным опытом по тому, как не прерывать работу в самых различных направлениях, несмотря на эти ограничения, которые мы считаем абсолютно незаконными", - подчеркнул он.
Новый санкционный пакет, в частности, ограничивает операции с двумя российскими портами - Мурманска и Туапсе, предоставление услуг по кибербезопасности, а также предоставление российским компаниям услуги СПГ-терминалов.
Также еврокомиссия запретила европейским компаниям продавать танкеры России и ограничила криптовалютные транзакции с Россией.
ЕС ввел и дополнительные ограничения на импорт товаров, приносящих России значительные доходы: некоторые виды сырья, металлы, некоторые минералы, стальной и другой металлургический лом, химикаты, изделия из вулканизированной резины и дубленые меха на сумму более 570 миллионов евро.
Ранее министерство финансов США возобновило лицензии на продажу российской нефти, загруженной на танкеры в период до 17 апреля. Ослабления американских санкций действует до 16 мая.
