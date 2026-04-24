В Кремле сделали заявление о новых санкциях ЕС против России

В Кремле сделали заявление о новых санкциях ЕС против России - РИА Новости Крым, 24.04.2026

В Кремле сделали заявление о новых санкциях ЕС против России

Россия имеет огромный опыт минимизировать последствия санкций и не прекращать работу, вопреки новым и новым ограничениям. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T17:16

2026-04-24T17:16

2026-04-24T17:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Россия имеет огромный опыт минимизировать последствия санкций и не прекращать работу, вопреки новым и новым ограничениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введений новый санкций Евросоюза против России.ЕС в четверг принял 20-й пакет антироссийских санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас в пятницу сообщила, что лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России.Новый санкционный пакет, в частности, ограничивает операции с двумя российскими портами - Мурманска и Туапсе, предоставление услуг по кибербезопасности, а также предоставление российским компаниям услуги СПГ-терминалов.Также еврокомиссия запретила европейским компаниям продавать танкеры России и ограничила криптовалютные транзакции с Россией.ЕС ввел и дополнительные ограничения на импорт товаров, приносящих России значительные доходы: некоторые виды сырья, металлы, некоторые минералы, стальной и другой металлургический лом, химикаты, изделия из вулканизированной резины и дубленые меха на сумму более 570 миллионов евро.Ранее министерство финансов США возобновило лицензии на продажу российской нефти, загруженной на танкеры в период до 17 апреля. Ослабления американских санкций действует до 16 мая.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, дмитрий песков, россия, европейский союз (ес), санкции против россии, санкции, экономика, новости