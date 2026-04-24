https://crimea.ria.ru/20260424/v-kieve-i-na-yuge-ukrainy-progremeli-vzryvy-1155481858.html

В Киеве и на юге Украины прогремели взрывы

В пятницу утром в Киеве и других больших городах Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T10:23

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147132053_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_cbc36236b0ea65ec00afd1ffd475d3a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В пятницу утром в Киеве и других больших городах Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ."Слышны взрывы в Киеве", - говорится в сообщении украинских СМИ.Взрывы также прогремели в пятницу в подконтрольных ВСУ Херсоне и Николаеве."В Херсоне слышны взрывы", - отмечает одно из изданий.18 апреля мощные взрывы прогремели в Одесской области Украины. Под удары попали объекты портовой и промышленной инфраструктуры. Кроме того, прилеты зафиксированы на одном из предприятий в Полтавской области. По данным местных властей, повреждено оборудование.Также под удар попала энергетическая инфраструктура Черниговской области. Сообщается, что без электричества оставались 380 тысяч человек в Чернигове, Прилуках, Нежине и Славутиче.В ночь на 17 апреля была остановлена работа Черниговской теплоэлектростанции из-за серьезных повреждений оборудования. Как заявили местные власти, для жителей отключили горячую воду. Точные сроки восстановления ТЭЦ не определены, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки.Кроме того, в начале апреля сообщалось, что в Киеве полностью уничтожена ТЭЦ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина погрузилась во тьму - без света семь областейГрупповой удар нанесен по Украине: что уничтоженоАрмия Россия разгромила транспортные объекты ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

