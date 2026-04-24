В Киеве и на юге Украины прогремели взрывы
В Киеве и на юге Украины прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 24.04.2026
В Киеве и на юге Украины прогремели взрывы
В пятницу утром в Киеве и других больших городах Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T10:23
2026-04-24T10:23
2026-04-24T10:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В пятницу утром в Киеве и других больших городах Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ."Слышны взрывы в Киеве", - говорится в сообщении украинских СМИ.Взрывы также прогремели в пятницу в подконтрольных ВСУ Херсоне и Николаеве."В Херсоне слышны взрывы", - отмечает одно из изданий.18 апреля мощные взрывы прогремели в Одесской области Украины. Под удары попали объекты портовой и промышленной инфраструктуры. Кроме того, прилеты зафиксированы на одном из предприятий в Полтавской области. По данным местных властей, повреждено оборудование.Также под удар попала энергетическая инфраструктура Черниговской области. Сообщается, что без электричества оставались 380 тысяч человек в Чернигове, Прилуках, Нежине и Славутиче.В ночь на 17 апреля была остановлена работа Черниговской теплоэлектростанции из-за серьезных повреждений оборудования. Как заявили местные власти, для жителей отключили горячую воду. Точные сроки восстановления ТЭЦ не определены, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки.Кроме того, в начале апреля сообщалось, что в Киеве полностью уничтожена ТЭЦ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
украина
киев
взрывы на украине, удары по украине, украина, киев, новости сво, новости
В Киеве и на юге Украины прогремели взрывы
В городах Украины с утра гремели взрывы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В пятницу утром в Киеве и других больших городах Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.
"Слышны взрывы в Киеве", - говорится в сообщении украинских СМИ.
Также, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и ряде областей звучит воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко сообщил в свою очередь о работе противовоздушной обороны.
Взрывы также прогремели в пятницу в подконтрольных ВСУ Херсоне и Николаеве.
"В Херсоне слышны взрывы", - отмечает одно из изданий.
18 апреля мощные взрывы прогремели
в Одесской области Украины. Под удары попали объекты портовой и промышленной инфраструктуры. Кроме того, прилеты зафиксированы на одном из предприятий в Полтавской области. По данным местных властей, повреждено оборудование.
Также под удар попала энергетическая инфраструктура Черниговской области. Сообщается, что без электричества оставались 380 тысяч человек
в Чернигове, Прилуках, Нежине и Славутиче.
В ночь на 17 апреля была остановлена работа Черниговской теплоэлектростанции
из-за серьезных повреждений оборудования. Как заявили местные власти, для жителей отключили горячую воду. Точные сроки восстановления ТЭЦ не определены, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки.
Кроме того, в начале апреля сообщалось, что в Киеве полностью уничтожена
ТЭЦ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
