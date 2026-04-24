В Белгородской области ВСУ уничтожили гражданский автомобиль - есть жертвы

В Белгородской области ВСУ уничтожили гражданский автомобиль - есть жертвы - РИА Новости Крым, 24.04.2026

В Белгородской области ВСУ уничтожили гражданский автомобиль - есть жертвы

В Белгородской области боевики Киева нанесли удар по гражданскому автомобилю. В результате террористической атаки погибла женщина, а водитель с тяжелыми...

2026-04-24T14:27

2026-04-24T14:27

2026-04-24T14:27

белгородская область

вячеслав гладков

атаки всу

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ. 24 апр – РИА Новости Крым. В Белгородской области боевики Киева нанесли удар по гражданскому автомобилю. В результате террористической атаки погибла женщина, а водитель с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он рассказал, что мужчина доставлен в реанимацию с минно-взрывной травмой, баротравмой, множественными осколочными ранениями грудной клетки, плеча и предплечья.В пятницу посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что не менее 1725 мирных жителей пострадали в результате атак киевского режима с начала 2026 года. Более 260 человек погибли.Украинские беспилотники атаковали Самарскую область в ночь на четверг. Из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка.23 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что семь человек пострадали при ударах ВСУ по области. Также в четверг ВСУ ударили по автобусу в Брянской области – пассажиры и водитель ранены.

белгородская область

белгородская область, вячеслав гладков, атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво