В Белгородской области ВСУ уничтожили гражданский автомобиль - есть жертвы
В Белгородской области боевики Киева нанесли удар по гражданскому автомобилю. В результате террористической атаки погибла женщина, а водитель с тяжелыми... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T14:27
14:27 24.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 апр – РИА Новости Крым. В Белгородской области боевики Киева нанесли удар по гражданскому автомобилю. В результате террористической атаки погибла женщина, а водитель с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Гора-Подол Грайворонского округа дрон нанес удар по легковому автомобилю, в результате чего транспортное средство загорелось. К огромному горю, от полученных ранений женщина погибла на месте. Водитель автомобиля получил тяжелые ранения", - написал Гладков в своем канале МАХ.
Он рассказал, что мужчина доставлен в реанимацию с минно-взрывной травмой, баротравмой, множественными осколочными ранениями грудной клетки, плеча и предплечья.
В пятницу посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что не менее 1725 мирных жителей пострадали в результате атак киевского режима с начала 2026 года. Более 260 человек погибли.
Украинские беспилотники атаковали Самарскую область в ночь на четверг. Из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка.
23 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что семь человек пострадали при ударах ВСУ по области. Также в четверг ВСУ ударили по автобусу в Брянской области – пассажиры и водитель ранены.
