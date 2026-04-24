https://crimea.ria.ru/20260424/ulitsa-admirala-oktyabrskogo-v-sevastopole-otremontirovana-na-85-1155500178.html

Улица Адмирала Октябрьского в Севастополе отремонтирована на 85% - РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T16:40

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155498381_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a00c4c098ff178e901e2a2fc6c96b12f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ. 24 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается восстановление одной из главных улиц города – Адмирала Октябрьского. Готовность объекта составляет 85%. Об этом сообщил в своем канале в Мах губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, после запуска движения, брусчатку, которую сняли для объездов с улиц Демидова и Шмидта, вернут на место.Сейчас на площадке работают около 50 специалистов и 10 единиц техники. Рабочие облицовывают верхние части подпорных стен южно-султаевским гранитом, завершают бетонирование, монтируют наружное освещение, укладывают тротуарную плитку.Губернатор добавил, что после завершения ремонта подпорные стены будут полностью восстановлены: с каждой стороны — два яруса железобетонных стен. Для отвода ливневых вод предусмотрели закрытые лотки с обеих сторон проезжей части.25 марта губернатор Севастополя сообщал, что ремонт подпорных стен на Адмирала Октябрьского завершен на 80%. 21 апреля стало известно, что в Севастополе приступают к строительству тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова, что позволит разгрузить город.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

