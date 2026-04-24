Улица Адмирала Октябрьского в Севастополе отремонтирована на 85%
2026-04-24T16:40
К концу года в Севастополе завершат ремонт улицы Адмирала Октябрьского
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается восстановление одной из главных улиц города – Адмирала Октябрьского. Готовность объекта составляет 85%. Об этом сообщил в своем канале в Мах губернатор города Михаил Развожаев.
"Работы идут по графику. В июле планируем открыть движение машин и пешеходов от улицы Новороссийская до плошади Восставших. Полностью завершить работы по капитальному ремонту планируем до конца года", - написал губернатор.
По словам Развожаева, после запуска движения, брусчатку, которую сняли для объездов с улиц Демидова и Шмидта, вернут на место.
Сейчас на площадке работают около 50 специалистов и 10 единиц техники. Рабочие облицовывают верхние части подпорных стен южно-султаевским гранитом, завершают бетонирование, монтируют наружное освещение, укладывают тротуарную плитку.
Губернатор добавил, что после завершения ремонта подпорные стены будут полностью восстановлены: с каждой стороны — два яруса железобетонных стен. Для отвода ливневых вод предусмотрели закрытые лотки с обеих сторон проезжей части.
25 марта губернатор Севастополя сообщал, что ремонт подпорных стен на Адмирала Октябрьского завершен
на 80%.
21 апреля стало известно, что в Севастополе приступают к строительству тоннеля
между улицами Пожарова и Генерала Петрова, что позволит разгрузить город.
