Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздники
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Путешествие в Крым – отличный выбор в любое время года. А уж весной полуостров превращается в настоящее волшебство. Зеленый и цветущий, солнечный, но пока еще без утомительной жары. Вдохновляющий, поэтичный, немножко ностальгический, всегда патриотичный и просто любимый – Крым обещает самые разные впечатления и пока еще приятные "несезонные" цены.
Российские туристы давно уже оценили преимущества весеннего отдыха в Крыму. По данным экспертов, местные отели в майские праздники примут до 15% больше гостей по сравнению с прошлым годом. Каждый непременно найдет для себя что-то особенное и незабываемое.
Живописно и экологично
"Популярнее всего у россиян в мае экологические направления", – говорят эксперты отрасли.
Действительно, Крым – не только живописен, но и экологичен. За самым чистым воздухом и потрясающими видами отправляемся в горы. Можно на несколько дней, чтобы оторваться от городской суеты – в горах Южнобережья большое число кемпингов на самый разный вкус и кошелек, часто – с мангальными зонами – ну а куда на майские без шашлыка? Но можно и в короткий поход.
Несложные и красивые маршруты:
- —Царская, Курчатовская, Боткинская, Штангеевская тропы в Ялте;
- —Тропы горы Караул-Оба в Новом Свете, где произрастают вековые можжевельники и уникальные сосны Станкевича;
- —Тропа Грина – пешком из Старого Крыма к озеру Армутлук с беседкой для отдыха, далее вверх – к отрогам горного массива Кара-Даг.
Рекомендация подготовленным туристам: Большая Севастопольская тропа – маршрут серьезный, 250-километровый, но потрясающе красивый!
Везде нужны удобная обувь, сухпаек, вода и хорошее настроение. В заповедных зонах – разрешение, которое легко и просто оформить на сайте "Заповедный Крым".
Тропа Голицина Новый Свет
Тропа Голицина Новый Свет
В карадагском природном заповеднике
В карадагском природном заповеднике
Итальянская сосна (пиния) в Алупкинском парке при Воронцовском дворце на фоне горы Ай-Петри.
Итальянская сосна (пиния) в Алупкинском парке при Воронцовском дворце на фоне горы Ай-Петри.
Крым, Кара-Даг
Солнечная или Царская тропа
Солнечная или Царская тропа
Новый Свет, Голицынский грот
Новый Свет, Голицынский грот
Подвесные скамейки на Солнечной тропе в Ялте
Подвесные скамейки на Солнечной тропе в Ялте
Весна в Крыму
Весна в Крыму
В Крыму разводят коров лимузинской и абердинской пород
В Крыму разводят коров лимузинской и абердинской пород
Музыкально и цветочно
Белоснежная, в подвенечном наряде пурпурная яблоня, душистая, готовая к комплиментам, сирень самых разных оттенков, нарядные тюльпановые поляны – всем этим любуемся в Никитском ботаническом саду.
Вдали от главных аллей поют птицы, два китайских колокольчика создают легкую музыку ветра, а в паузах между нотами слышится, как распускаются бутоны: перед вами Тайный сад – новая уникальная цветочная композиция, составленная гибридами древовидных пионов.
"Пока еще у них нет имен, и посетители сада могут предложить свои варианты. А еще загадать желание – так, как это делают на родине пионов, в Азии", – рассказали РИА Новости Крым сотрудники НБС.
Еще один совет: увидеть потрясающее цветение можно (и нужно!) и за пределами сада – на ЮБК в это время вовсю цветут изысканные глицинии, а поля Белогорского района нарядились в золото по случаю цветения рапса. Отличный повод для потрясающих селфи.
Цветение сирени в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского
Цветение сирени в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского
Весна цветущая яблоня
Весна цветущая яблоня
Пионы Ботанический сад КФУ
Пионы Ботанический сад КФУ
Ирисы в Никитском ботаническом саду
Ирисы в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
В Керчи расцвела сакура
В Керчи расцвела сакура
А еще вдохновиться в Крыму можно музыкой. Фестивали и концерты в праздничные дни пройдут на разных площадках. В том числе – бесплатные. Например, 1 мая на территории храма Архангела Михаила в Алупке стартует пятидневный Молодежный фестиваль культуры и традиционных ценностей "Явление".
Все подробности – здесь. Среди выступающих:
– московский джазовый коллектив "Трио Олега Аккуратова";
– Крымский академический симфонический оркестр;
– арт-фолк-ансамбль "Отцы и дети";
– участница телепроекта "Голос" Марианна Савон;
– вокалистка Мариам Мерабова и многие другие.
Патриотично и познавательно
Пожалуй, больше всего патриотических локаций сосредоточены в Севастополе. А значит, сюда непременно нужно ехать в преддверии 81-й годовщины Великой Победы: 35-я береговая батарея, мемориальные комплексы "Сапун-гора" и "Малахов курган", Дом-музей севастопольского подполья, Военно-исторический музей Черноморского флота, обелиск "Городу-герою Севастополю" на мысе Хрустальный, где был дан первый салют в честь освобождения города. Да, Севастополь отмечает годовщину освобождения прямо в День Победы.
По этому случаю уже 28-й год подряд на территории мемориала "Сапун-гора" проводят историко-патриотический фестиваль "Знамена Славы". Все его мероприятия тоже бесплатные. Вот некоторые из них:
- —выступление реконструкторов и запуск советской СУ-76, знакомство с саперным делом и азбукой Морзе;
- —интеллектуальные игры и мастер-классы, полевая кухня и Школа юного иллюстратора;
- —выставка личных вещей советских воинов и площадка, посвященная СВО: плетение маскировочных сетей, изготовление "сухого душа" и оберегов для бойцов;
- —парад реконструкторов, прохождение Бессмертного полка и оркестра по аллее к обелиску Славы;
- —концерт хора ветеранов "Морская душа" и много-многое другое.
Севастополь
Еще один город-герой в Крыму – Керчь. Здесь обязательны к посещению подземный музей истории обороны Аджимушкая (время работы – с 9 до 18 часов, касса - до 16.45, выходной – понедельник), крепость "Керчь" и знаменитые Митридатские лестницы. Ровно 432 мраморные ступеньки ведут к военному мемориалу Обелиск Славы Бессмертным Героям. Здесь же - развалины античного Пантикапея и смотровая площадка с потрясающими видами на Крымский мост – отличные семейные фото гарантированы.
Керчь - город-герой. Памятный знак на горе Митридат
Керчь - город-герой. Памятный знак на горе Митридат
Аджимушкайские каменоломни
Аджимушкайские каменоломни
Мемориал защитникам Аджимушкая (проект скульпторов Б.Е. Климушко, Е.Е. Горбань и архитектора С.Н. Миргородского) на входе в музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи.
Мемориал защитникам Аджимушкая (проект скульпторов Б.Е. Климушко, Е.Е. Горбань и архитектора С.Н. Миргородского) на входе в музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи.
Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками" на горе Митридат в городе Керчь.
Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками" на горе Митридат в городе Керчь.
Митридатская лесница в Керчи
Митридатская лесница в Керчи
Руины античного города Пантикапей на вершине горы Митридат в Керчи.
Руины античного города Пантикапей на вершине горы Митридат в Керчи.
Вкусно и загорательно
Раз уж вы уже в Керчи – отправляйтесь на местный рыбный рынок, пожалуй, лучший на полуострове. С начала мая и по конец июня загорелые рыбаки тянут из Черного моря просоленные сети с самой царской рыбкой – барабулькой. Самое время пробовать этот местный деликатес.
Еще пробуем в Крыму устрицы местных ферм, авторские сыры и чебуреки, знаменитые крымские вина. В собой из праздничного отпуска везем цветочный мед, травяные чаи, ялтинский лук (настоящий выращивают только в трех селах под Ялтой – Запрудном, Лавровом и Оползневом) – все это не просто вкусно, но и полезно.
Сыр
Сыр
Крымские устрицы
Крымские устрицы
Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии в Крыму. Архивное фото
Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии в Крыму. Архивное фото
Ялтинский лук
Ялтинский лук
Но полезнее всего – крымское море! Можно просто гулять обновленными променадами крымских городов и дышать особыми весенними целебными ионами, которые делают воздух фантастически полезным для здоровья, а можно сразу идти на пляж. По многолетним наблюдениям специалистов, средняя температура воды в это время – около 14 градусов. Купания – для самых закаленных, зато ласковое майское солнце обеспечит роскошный загар.
Важно учесть: официально крымские пляжи заработают с 1 июня. Пока спасателей на берегу нет, дно проверено не везде, поэтому даже самым закаленным лучше все-таки просто загорать.
В Опукском природном заповеднике
