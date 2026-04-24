Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздники - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздники
Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздники - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздники
Путешествие в Крым – отличный выбор в любое время года. А уж весной полуостров превращается в настоящее волшебство. Зеленый и цветущий, солнечный, но пока еще... РИА Новости Крым, 24.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Путешествие в Крым – отличный выбор в любое время года. А уж весной полуостров превращается в настоящее волшебство. Зеленый и цветущий, солнечный, но пока еще без утомительной жары. Вдохновляющий, поэтичный, немножко ностальгический, всегда патриотичный и просто любимый – Крым обещает самые разные впечатления и пока еще приятные "несезонные" цены.Российские туристы давно уже оценили преимущества весеннего отдыха в Крыму. По данным экспертов, местные отели в майские праздники примут до 15% больше гостей по сравнению с прошлым годом. Каждый непременно найдет для себя что-то особенное и незабываемое.О том, где и что искать в эти праздничные дни – советы РИА Новости Крым.Живописно и экологично"Популярнее всего у россиян в мае экологические направления", – говорят эксперты отрасли. Действительно, Крым – не только живописен, но и экологичен. За самым чистым воздухом и потрясающими видами отправляемся в горы. Можно на несколько дней, чтобы оторваться от городской суеты – в горах Южнобережья большое число кемпингов на самый разный вкус и кошелек, часто – с мангальными зонами – ну а куда на майские без шашлыка? Но можно и в короткий поход.Несложные и красивые маршруты:Рекомендация подготовленным туристам: Большая Севастопольская тропа – маршрут серьезный, 250-километровый, но потрясающе красивый!Везде нужны удобная обувь, сухпаек, вода и хорошее настроение. В заповедных зонах – разрешение, которое легко и просто оформить на сайте "Заповедный Крым".Музыкально и цветочноБелоснежная, в подвенечном наряде пурпурная яблоня, душистая, готовая к комплиментам, сирень самых разных оттенков, нарядные тюльпановые поляны – всем этим любуемся в Никитском ботаническом саду.Вдали от главных аллей поют птицы, два китайских колокольчика создают легкую музыку ветра, а в паузах между нотами слышится, как распускаются бутоны: перед вами Тайный сад – новая уникальная цветочная композиция, составленная гибридами древовидных пионов.Еще один совет: увидеть потрясающее цветение можно (и нужно!) и за пределами сада – на ЮБК в это время вовсю цветут изысканные глицинии, а поля Белогорского района нарядились в золото по случаю цветения рапса. Отличный повод для потрясающих селфи.А еще вдохновиться в Крыму можно музыкой. Фестивали и концерты в праздничные дни пройдут на разных площадках. В том числе – бесплатные. Например, 1 мая на территории храма Архангела Михаила в Алупке стартует пятидневный Молодежный фестиваль культуры и традиционных ценностей "Явление".Все подробности – здесь. Среди выступающих:– московский джазовый коллектив "Трио Олега Аккуратова";– Крымский академический симфонический оркестр;– арт-фолк-ансамбль "Отцы и дети";– участница телепроекта "Голос" Марианна Савон;– вокалистка Мариам Мерабова и многие другие.Патриотично и познавательноПожалуй, больше всего патриотических локаций сосредоточены в Севастополе. А значит, сюда непременно нужно ехать в преддверии 81-й годовщины Великой Победы: 35-я береговая батарея, мемориальные комплексы "Сапун-гора" и "Малахов курган", Дом-музей севастопольского подполья, Военно-исторический музей Черноморского флота, обелиск "Городу-герою Севастополю" на мысе Хрустальный, где был дан первый салют в честь освобождения города. Да, Севастополь отмечает годовщину освобождения прямо в День Победы.По этому случаю уже 28-й год подряд на территории мемориала "Сапун-гора" проводят историко-патриотический фестиваль "Знамена Славы". Все его мероприятия тоже бесплатные. Вот некоторые из них:Еще один город-герой в Крыму – Керчь. Здесь обязательны к посещению подземный музей истории обороны Аджимушкая (время работы – с 9 до 18 часов, касса - до 16.45, выходной – понедельник), крепость "Керчь" и знаменитые Митридатские лестницы. Ровно 432 мраморные ступеньки ведут к военному мемориалу Обелиск Славы Бессмертным Героям. Здесь же - развалины античного Пантикапея и смотровая площадка с потрясающими видами на Крымский мост – отличные семейные фото гарантированы.Вкусно и загорательноРаз уж вы уже в Керчи – отправляйтесь на местный рыбный рынок, пожалуй, лучший на полуострове. С начала мая и по конец июня загорелые рыбаки тянут из Черного моря просоленные сети с самой царской рыбкой – барабулькой. Самое время пробовать этот местный деликатес. Еще пробуем в Крыму устрицы местных ферм, авторские сыры и чебуреки, знаменитые крымские вина. В собой из праздничного отпуска везем цветочный мед, травяные чаи, ялтинский лук (настоящий выращивают только в трех селах под Ялтой – Запрудном, Лавровом и Оползневом) – все это не просто вкусно, но и полезно.Но полезнее всего – крымское море! Можно просто гулять обновленными променадами крымских городов и дышать особыми весенними целебными ионами, которые делают воздух фантастически полезным для здоровья, а можно сразу идти на пляж. По многолетним наблюдениям специалистов, средняя температура воды в это время – около 14 градусов. Купания – для самых закаленных, зато ласковое майское солнце обеспечит роскошный загар.Важно учесть: официально крымские пляжи заработают с 1 июня. Пока спасателей на берегу нет, дно проверено не везде, поэтому даже самым закаленным лучше все-таки просто загорать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Народу нет, дыши себе – репортаж с апрельской набережной СудакаКрым с начала года посетили 564 тысячи туристовСколько стоит недельный отдых в Крыму на майские праздники – АТОР
Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздники

Что делать в Крыму на майских праздниках – топ советов

06:08 24.04.2026
 
© Виталий Ковтун — Май в Никитском ботаническом саду
Май в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Путешествие в Крым – отличный выбор в любое время года. А уж весной полуостров превращается в настоящее волшебство. Зеленый и цветущий, солнечный, но пока еще без утомительной жары. Вдохновляющий, поэтичный, немножко ностальгический, всегда патриотичный и просто любимый – Крым обещает самые разные впечатления и пока еще приятные "несезонные" цены.
Российские туристы давно уже оценили преимущества весеннего отдыха в Крыму. По данным экспертов, местные отели в майские праздники примут до 15% больше гостей по сравнению с прошлым годом. Каждый непременно найдет для себя что-то особенное и незабываемое.
О том, где и что искать в эти праздничные дни – советы РИА Новости Крым.

Живописно и экологично

"Популярнее всего у россиян в мае экологические направления", – говорят эксперты отрасли.
Действительно, Крым – не только живописен, но и экологичен. За самым чистым воздухом и потрясающими видами отправляемся в горы. Можно на несколько дней, чтобы оторваться от городской суеты – в горах Южнобережья большое число кемпингов на самый разный вкус и кошелек, часто – с мангальными зонами – ну а куда на майские без шашлыка? Но можно и в короткий поход.
Несложные и красивые маршруты:
  • Царская, Курчатовская, Боткинская, Штангеевская тропы в Ялте;
  • Тропы горы Караул-Оба в Новом Свете, где произрастают вековые можжевельники и уникальные сосны Станкевича;
  • Тропа Грина – пешком из Старого Крыма к озеру Армутлук с беседкой для отдыха, далее вверх – к отрогам горного массива Кара-Даг.
Рекомендация подготовленным туристам: Большая Севастопольская тропа – маршрут серьезный, 250-километровый, но потрясающе красивый!
Везде нужны удобная обувь, сухпаек, вода и хорошее настроение. В заповедных зонах – разрешение, которое легко и просто оформить на сайте "Заповедный Крым".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев — Тропа Голицина Новый Свет
Тропа Голицина Новый Свет
1 из 10
Тропа Голицина Новый Свет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев — В карадагском природном заповеднике
В карадагском природном заповеднике
2 из 10
В карадагском природном заповеднике
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Сергей Мальгавко — Итальянская сосна (пиния) в Алупкинском парке при Воронцовском дворце на фоне горы Ай-Петри.
Итальянская сосна (пиния) в Алупкинском парке при Воронцовском дворце на фоне горы Ай-Петри
3 из 10
Итальянская сосна (пиния) в Алупкинском парке при Воронцовском дворце на фоне горы Ай-Петри.
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
© РИА Новости Крым — Крым, Кара-Даг
Крым, Кара-Даг
4 из 10
Крым, Кара-Даг
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев — Солнечная или Царская тропа
Солнечная или Царская тропа
5 из 10
Солнечная или Царская тропа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев — Новый Свет, Голицынский грот
Новый Свет, Голицынский грот
6 из 10
Новый Свет, Голицынский грот
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Боткинская тропа
7 из 10
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко — Подвесные скамейки на Солнечной тропе в Ялте
Подвесные скамейки на Солнечной тропе в Ялте
8 из 10
Подвесные скамейки на Солнечной тропе в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев — Весна в Крыму
Весна в Крыму
9 из 10
Весна в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым — В Крыму разводят коров лимузинской и абердинской пород
В Крыму разводят коров лимузинской и абердинской пород
10 из 10
В Крыму разводят коров лимузинской и абердинской пород
© РИА Новости Крым
1 из 10
Тропа Голицина Новый Свет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 10
В карадагском природном заповеднике
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 10
Итальянская сосна (пиния) в Алупкинском парке при Воронцовском дворце на фоне горы Ай-Петри.
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
4 из 10
Крым, Кара-Даг
© РИА Новости Крым
5 из 10
Солнечная или Царская тропа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 10
Новый Свет, Голицынский грот
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 10
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 10
Подвесные скамейки на Солнечной тропе в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
9 из 10
Весна в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 10
В Крыму разводят коров лимузинской и абердинской пород
© РИА Новости Крым

Музыкально и цветочно

Белоснежная, в подвенечном наряде пурпурная яблоня, душистая, готовая к комплиментам, сирень самых разных оттенков, нарядные тюльпановые поляны – всем этим любуемся в Никитском ботаническом саду.
Вдали от главных аллей поют птицы, два китайских колокольчика создают легкую музыку ветра, а в паузах между нотами слышится, как распускаются бутоны: перед вами Тайный сад – новая уникальная цветочная композиция, составленная гибридами древовидных пионов.
"Пока еще у них нет имен, и посетители сада могут предложить свои варианты. А еще загадать желание – так, как это делают на родине пионов, в Азии", – рассказали РИА Новости Крым сотрудники НБС.
Еще один совет: увидеть потрясающее цветение можно (и нужно!) и за пределами сада – на ЮБК в это время вовсю цветут изысканные глицинии, а поля Белогорского района нарядились в золото по случаю цветения рапса. Отличный повод для потрясающих селфи.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев — Цветение сирени в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского
Цветение сирени в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского
1 из 6
Цветение сирени в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев — Весна цветущая яблоня
Весна цветущая яблоня
2 из 6
Весна цветущая яблоня
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев — Пионы Ботанический сад КФУ
Пионы Ботанический сад КФУ
3 из 6
Пионы Ботанический сад КФУ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Фото предоставлено Никитским ботсадом — Ирисы в Никитском ботаническом саду
Ирисы в Никитском ботаническом саду
4 из 6
Ирисы в Никитском ботаническом саду
© Фото предоставлено Никитским ботсадом
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев — Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
5 из 6
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым — В Керчи расцвела сакура
В Керчи расцвела сакура
6 из 6
В Керчи расцвела сакура
© РИА Новости Крым
1 из 6
Цветение сирени в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
Весна цветущая яблоня
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
Пионы Ботанический сад КФУ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
Ирисы в Никитском ботаническом саду
© Фото предоставлено Никитским ботсадом
5 из 6
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
В Керчи расцвела сакура
© РИА Новости Крым
А еще вдохновиться в Крыму можно музыкой. Фестивали и концерты в праздничные дни пройдут на разных площадках. В том числе – бесплатные. Например, 1 мая на территории храма Архангела Михаила в Алупке стартует пятидневный Молодежный фестиваль культуры и традиционных ценностей "Явление".
Все подробности – здесь. Среди выступающих:
– московский джазовый коллектив "Трио Олега Аккуратова";
– Крымский академический симфонический оркестр;
– арт-фолк-ансамбль "Отцы и дети";
– участница телепроекта "Голос" Марианна Савон;
– вокалистка Мариам Мерабова и многие другие.

Патриотично и познавательно

Пожалуй, больше всего патриотических локаций сосредоточены в Севастополе. А значит, сюда непременно нужно ехать в преддверии 81-й годовщины Великой Победы: 35-я береговая батарея, мемориальные комплексы "Сапун-гора" и "Малахов курган", Дом-музей севастопольского подполья, Военно-исторический музей Черноморского флота, обелиск "Городу-герою Севастополю" на мысе Хрустальный, где был дан первый салют в честь освобождения города. Да, Севастополь отмечает годовщину освобождения прямо в День Победы.
По этому случаю уже 28-й год подряд на территории мемориала "Сапун-гора" проводят историко-патриотический фестиваль "Знамена Славы". Все его мероприятия тоже бесплатные. Вот некоторые из них:
  • выступление реконструкторов и запуск советской СУ-76, знакомство с саперным делом и азбукой Морзе;
  • интеллектуальные игры и мастер-классы, полевая кухня и Школа юного иллюстратора;
  • выставка личных вещей советских воинов и площадка, посвященная СВО: плетение маскировочных сетей, изготовление "сухого душа" и оберегов для бойцов;
  • парад реконструкторов, прохождение Бессмертного полка и оркестра по аллее к обелиску Славы;
  • концерт хора ветеранов "Морская душа" и много-многое другое.
© Telegram Михаил Развожаев — Севастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Севастополь
Еще один город-герой в Крыму – Керчь. Здесь обязательны к посещению подземный музей истории обороны Аджимушкая (время работы – с 9 до 18 часов, касса - до 16.45, выходной – понедельник), крепость "Керчь" и знаменитые Митридатские лестницы. Ровно 432 мраморные ступеньки ведут к военному мемориалу Обелиск Славы Бессмертным Героям. Здесь же - развалины античного Пантикапея и смотровая площадка с потрясающими видами на Крымский мост – отличные семейные фото гарантированы.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович — Керчь - город-герой. Памятный знак на горе Митридат
Керчь - город-герой. Памятный знак на горе Митридат
1 из 6
Керчь - город-герой. Памятный знак на горе Митридат
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© Пресс-служба ООД "Поисковое движение России" — Аджимушкайские каменоломни
Аджимушкайские каменоломни
2 из 6
Аджимушкайские каменоломни
© Пресс-служба ООД "Поисковое движение России"
© РИА Новости . Валерий Мельников — Мемориал защитникам Аджимушкая на входе в музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи.
Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи
3 из 6
Мемориал защитникам Аджимушкая (проект скульпторов Б.Е. Климушко, Е.Е. Горбань и архитектора С.Н. Миргородского) на входе в музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи.
© РИА Новости . Валерий Мельников
© РИА Новости . Алексей Мальгавко — Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на горе Митридат в городе Керчь.
Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на горе Митридат в городе Керчь.
4 из 6
Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками" на горе Митридат в городе Керчь.
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович — Митридатская лесница в Керчи
Митридатская лесница в Керчи
5 из 6
Митридатская лесница в Керчи
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости . Михаил Мокрушин — Руины античного города Пантикапей на вершине горы Митридат в Керчи.
Города России. Керчь
6 из 6
Руины античного города Пантикапей на вершине горы Митридат в Керчи.
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
1 из 6
Керчь - город-герой. Памятный знак на горе Митридат
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
2 из 6
Аджимушкайские каменоломни
© Пресс-служба ООД "Поисковое движение России"
3 из 6
Мемориал защитникам Аджимушкая (проект скульпторов Б.Е. Климушко, Е.Е. Горбань и архитектора С.Н. Миргородского) на входе в музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 6
Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками" на горе Митридат в городе Керчь.
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
5 из 6
Митридатская лесница в Керчи
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
6 из 6
Руины античного города Пантикапей на вершине горы Митридат в Керчи.
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк

Вкусно и загорательно

Раз уж вы уже в Керчи – отправляйтесь на местный рыбный рынок, пожалуй, лучший на полуострове. С начала мая и по конец июня загорелые рыбаки тянут из Черного моря просоленные сети с самой царской рыбкой – барабулькой. Самое время пробовать этот местный деликатес.
Еще пробуем в Крыму устрицы местных ферм, авторские сыры и чебуреки, знаменитые крымские вина. В собой из праздничного отпуска везем цветочный мед, травяные чаи, ялтинский лук (настоящий выращивают только в трех селах под Ялтой – Запрудном, Лавровом и Оползневом) – все это не просто вкусно, но и полезно.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев — Сыр
Сыр
1 из 5
Сыр
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев — Крымские устрицы
Крымские устрицы
2 из 5
Крымские устрицы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько — Чебурек. Архивное фото
Чебурек. Архивное фото
3 из 5
Чебурек. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
© РИА Новости . Владимир Астапкович — Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии в Крыму. Архивное фото
Регионы России. Крым
4 из 5
Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев — Ялтинский лук
Ялтинский лук
5 из 5
Ялтинский лук
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Сыр
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
Крымские устрицы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
Чебурек. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
4 из 5
Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 5
Ялтинский лук
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Но полезнее всего – крымское море! Можно просто гулять обновленными променадами крымских городов и дышать особыми весенними целебными ионами, которые делают воздух фантастически полезным для здоровья, а можно сразу идти на пляж. По многолетним наблюдениям специалистов, средняя температура воды в это время – около 14 градусов. Купания – для самых закаленных, зато ласковое майское солнце обеспечит роскошный загар.
Важно учесть: официально крымские пляжи заработают с 1 июня. Пока спасателей на берегу нет, дно проверено не везде, поэтому даже самым закаленным лучше все-таки просто загорать.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Опукском природном заповеднике
В Опукском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В Опукском природном заповеднике
