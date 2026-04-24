Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздники

Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздники - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздники

Путешествие в Крым – отличный выбор в любое время года. А уж весной полуостров превращается в настоящее волшебство. Зеленый и цветущий, солнечный, но пока еще... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T06:08

2026-04-24T06:08

2026-04-24T06:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Путешествие в Крым – отличный выбор в любое время года. А уж весной полуостров превращается в настоящее волшебство. Зеленый и цветущий, солнечный, но пока еще без утомительной жары. Вдохновляющий, поэтичный, немножко ностальгический, всегда патриотичный и просто любимый – Крым обещает самые разные впечатления и пока еще приятные "несезонные" цены.Российские туристы давно уже оценили преимущества весеннего отдыха в Крыму. По данным экспертов, местные отели в майские праздники примут до 15% больше гостей по сравнению с прошлым годом. Каждый непременно найдет для себя что-то особенное и незабываемое.О том, где и что искать в эти праздничные дни – советы РИА Новости Крым.Живописно и экологично"Популярнее всего у россиян в мае экологические направления", – говорят эксперты отрасли. Действительно, Крым – не только живописен, но и экологичен. За самым чистым воздухом и потрясающими видами отправляемся в горы. Можно на несколько дней, чтобы оторваться от городской суеты – в горах Южнобережья большое число кемпингов на самый разный вкус и кошелек, часто – с мангальными зонами – ну а куда на майские без шашлыка? Но можно и в короткий поход.Несложные и красивые маршруты:Рекомендация подготовленным туристам: Большая Севастопольская тропа – маршрут серьезный, 250-километровый, но потрясающе красивый!Везде нужны удобная обувь, сухпаек, вода и хорошее настроение. В заповедных зонах – разрешение, которое легко и просто оформить на сайте "Заповедный Крым".Музыкально и цветочноБелоснежная, в подвенечном наряде пурпурная яблоня, душистая, готовая к комплиментам, сирень самых разных оттенков, нарядные тюльпановые поляны – всем этим любуемся в Никитском ботаническом саду.Вдали от главных аллей поют птицы, два китайских колокольчика создают легкую музыку ветра, а в паузах между нотами слышится, как распускаются бутоны: перед вами Тайный сад – новая уникальная цветочная композиция, составленная гибридами древовидных пионов.Еще один совет: увидеть потрясающее цветение можно (и нужно!) и за пределами сада – на ЮБК в это время вовсю цветут изысканные глицинии, а поля Белогорского района нарядились в золото по случаю цветения рапса. Отличный повод для потрясающих селфи.А еще вдохновиться в Крыму можно музыкой. Фестивали и концерты в праздничные дни пройдут на разных площадках. В том числе – бесплатные. Например, 1 мая на территории храма Архангела Михаила в Алупке стартует пятидневный Молодежный фестиваль культуры и традиционных ценностей "Явление".Все подробности – здесь. Среди выступающих:– московский джазовый коллектив "Трио Олега Аккуратова";– Крымский академический симфонический оркестр;– арт-фолк-ансамбль "Отцы и дети";– участница телепроекта "Голос" Марианна Савон;– вокалистка Мариам Мерабова и многие другие.Патриотично и познавательноПожалуй, больше всего патриотических локаций сосредоточены в Севастополе. А значит, сюда непременно нужно ехать в преддверии 81-й годовщины Великой Победы: 35-я береговая батарея, мемориальные комплексы "Сапун-гора" и "Малахов курган", Дом-музей севастопольского подполья, Военно-исторический музей Черноморского флота, обелиск "Городу-герою Севастополю" на мысе Хрустальный, где был дан первый салют в честь освобождения города. Да, Севастополь отмечает годовщину освобождения прямо в День Победы.По этому случаю уже 28-й год подряд на территории мемориала "Сапун-гора" проводят историко-патриотический фестиваль "Знамена Славы". Все его мероприятия тоже бесплатные. Вот некоторые из них:Еще один город-герой в Крыму – Керчь. Здесь обязательны к посещению подземный музей истории обороны Аджимушкая (время работы – с 9 до 18 часов, касса - до 16.45, выходной – понедельник), крепость "Керчь" и знаменитые Митридатские лестницы. Ровно 432 мраморные ступеньки ведут к военному мемориалу Обелиск Славы Бессмертным Героям. Здесь же - развалины античного Пантикапея и смотровая площадка с потрясающими видами на Крымский мост – отличные семейные фото гарантированы.Вкусно и загорательноРаз уж вы уже в Керчи – отправляйтесь на местный рыбный рынок, пожалуй, лучший на полуострове. С начала мая и по конец июня загорелые рыбаки тянут из Черного моря просоленные сети с самой царской рыбкой – барабулькой. Самое время пробовать этот местный деликатес. Еще пробуем в Крыму устрицы местных ферм, авторские сыры и чебуреки, знаменитые крымские вина. В собой из праздничного отпуска везем цветочный мед, травяные чаи, ялтинский лук (настоящий выращивают только в трех селах под Ялтой – Запрудном, Лавровом и Оползневом) – все это не просто вкусно, но и полезно.Но полезнее всего – крымское море! Можно просто гулять обновленными променадами крымских городов и дышать особыми весенними целебными ионами, которые делают воздух фантастически полезным для здоровья, а можно сразу идти на пляж. По многолетним наблюдениям специалистов, средняя температура воды в это время – около 14 градусов. Купания – для самых закаленных, зато ласковое майское солнце обеспечит роскошный загар.Важно учесть: официально крымские пляжи заработают с 1 июня. Пока спасателей на берегу нет, дно проверено не везде, поэтому даже самым закаленным лучше все-таки просто загорать.

крым

Галина Оленева

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

майские праздники, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, крым курортный, совет эксперта, внутренний туризм