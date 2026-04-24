ЦБ снизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых - РИА Новости Крым, 24.04.2026
ЦБ снизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых
ЦБ снизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых - РИА Новости Крым, 24.04.2026
ЦБ снизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку восьмой раз подряд, до 14,5% годовых, следует из заявления регулятора. РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T13:33
2026-04-24T13:43
банк россии
ключевая ставка
финансы
экономика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку восьмой раз подряд, до 14,5% годовых, следует из заявления регулятора.
банк россии, ключевая ставка, финансы, экономика, новости
ЦБ снизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых

Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% с 15% годовых

13:33 24.04.2026 (обновлено: 13:43 24.04.2026)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку восьмой раз подряд, до 14,5% годовых, следует из заявления регулятора.
"Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых", – говорится в сообщении.
По оценкам регулятора, динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год.
"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году", - добавили в ЦБ.
20 марта Банк России седьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта снизил ключевую ставку - до 15% годовых.
Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов отмечал, что факторами, которые могут ускорить снижение ключевой ставки Банка России, являются слабая экономическая активность, изменение цены отсечения по бюджетному правилу и укрепление рубля.
Банк РоссииКлючевая ставкаФинансыЭкономикаНовости
 
