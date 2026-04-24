ЦБ снизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку восьмой раз подряд, до 14,5% годовых, следует из заявления регулятора. РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T13:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку восьмой раз подряд, до 14,5% годовых, следует из заявления регулятора.По оценкам регулятора, динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году", - добавили в ЦБ.20 марта Банк России седьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта снизил ключевую ставку - до 15% годовых.Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов отмечал, что факторами, которые могут ускорить снижение ключевой ставки Банка России, являются слабая экономическая активность, изменение цены отсечения по бюджетному правилу и укрепление рубля.

