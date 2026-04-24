США и Иран возобновляют прямые переговоры
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T20:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости.21 апреля президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до завершения переговоров с Тегераном.Ранее Иран отказался от второго раунда переговоров с США. До этого Тегеран заявил, что намерен контролировать движение судов в Ормузском проливе до завершения войны и достижения устойчивого мира.Верховный лидер Моджтаба Хаменеи подтвердил три главных требования иранской власти: гарантированные выплаты США военных репараций, привлечение к ответственности виновных в нападении и обеспечение контроля Ирана над Ормузским проливом.Президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку.
Уиткофф и Кушнер направились в Пакистан для переговоров с Ираном – Белый дом