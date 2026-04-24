США и Иран возобновляют прямые переговоры - РИА Новости Крым, 24.04.2026
США и Иран возобновляют прямые переговоры
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 24.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости.21 апреля президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до завершения переговоров с Тегераном.Ранее Иран отказался от второго раунда переговоров с США. До этого Тегеран заявил, что намерен контролировать движение судов в Ормузском проливе до завершения войны и достижения устойчивого мира.Верховный лидер Моджтаба Хаменеи подтвердил три главных требования иранской власти: гарантированные выплаты США военных репараций, привлечение к ответственности виновных в нападении и обеспечение контроля Ирана над Ормузским проливом.Президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку.
Уиткофф и Кушнер направились в Пакистан для переговоров с Ираном – Белый дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости.
"Спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра утром вновь отправятся в Пакистан для участия в прямых переговорах при посредничестве пакистанской стороны", - сказала Левитт каналу Fox News.
21 апреля президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до завершения переговоров с Тегераном.
Ранее Иран отказался от второго раунда переговоров с США. До этого Тегеран заявил, что намерен контролировать движение судов в Ормузском проливе до завершения войны и достижения устойчивого мира.
Верховный лидер Моджтаба Хаменеи подтвердил три главных требования иранской власти: гарантированные выплаты США военных репараций, привлечение к ответственности виновных в нападении и обеспечение контроля Ирана над Ормузским проливом.
Президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
20:53В США вернули расстрел как способ смертной казни
20:38В Севастополе две женщины ответят перед судом за сбыт партии наркотиков
20:30Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:26США и Иран возобновляют прямые переговоры
20:11Севастополь готовится ко Дню Победы
19:52Из Москвы в Евпаторию отправился первый сезонный поезд
19:37Это не теория заговора: политолог назвал цели глобалистов в Европе
19:26Природа сжалится и подарит Крыму теплые выходные
19:19Рейд в Севастополе открыли
19:09Запад объявил России войну – Лавров
18:56Разлив нефтепродуктов в Черное море: силы по уборке нарастили в два раза
18:41Беспредел ТЦК: на Украине военкомы сбили мать насильно мобилизованного
18:30Пожар на морском терминале в Туапсе потушили спустя пять дней
18:17"Футболят по горизонтали": в Крыму простятся с нерадивыми чиновниками
18:06Обстановка у Крымского моста – сколько ждать проезда сейчас
18:00Рейд в Севастополе закрыт
17:57Мерц считает невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году
17:47Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с преступностью
17:39В Симферополе полыхает торговый склад
17:38Глав администраций в Крыму обязали решить вопросы СНТ до 1 июля
Лента новостейМолния