Снижение ключевой ставки и увольнения чиновников в Крыму: главное за день

Снижение ключевой ставки и увольнения чиновников в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Снижение ключевой ставки и увольнения чиновников в Крыму: главное за день

Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 193 на 193. В Москве предотвращен теракт против руководителей Роскомнадзора. Банк России снизил ключевую РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T22:53

2026-04-24T22:53

2026-04-24T22:53

главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 193 на 193. В Москве предотвращен теракт против руководителей Роскомнадзора. Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%. В Херсонской области при атаке украинского дрона погибли полковник МЧС и его жена. В Туапсе спустя пять дней потушили пожар на морском терминале. Глава минЖКХ Крыма Захар Щегленко ушел в отставку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обмен военнопленнымиРоссия в пятницу вернула 193 военнослужащих из украинского плена. Взамен Киеву переданы 193 солдата ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских бойцов оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.Освобожденных российских бойцов доставили в Белоруссию, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем их перевезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.Предотвращенный теракт против руководства РоскомнадзораСотрудники ФСБ России предотвратили организованный украинскими спецслужбами теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль.Силовики задержали семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Как выяснилось, их завербовали спецслужбы Украины. Главарь группы - москвич. В ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление правоохранителям и был нейтрализован.Снижение ключевой ставкиБанк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых. Это восьмое подряд снижение ключевой ставки в РФ. Как отметил регулятор, в целом ожидания будущей инфляции сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать ее устойчивому замедлению.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что на следующем заседании Банк России взять может взять паузу в снижении ключевой ставки.Она констатировала, что экономическая активность замедляется, динамика спроса уже примерно соответствует возможностям расширения предложения, однако инфляция пока остается выше цели. Кроме того, существенно возросли проинфляционные риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике.Гибель полковника МЧС в Херсонской областиПолковник МЧС Иван Бузин и его супруга погибли при атаке украинского БПЛА в Херсонской области. Погибший сотрудник многие годы служил в системе МЧС России, добросовестно исполнял свой долг по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, отметили в МЧС. Он зарекомендовал себя как ответственный, грамотный и отзывчивый специалист, пользовался уважением в коллективе, указали в региональном главке МЧС.Всего с начала года в результате атак киевского режима в российских регионах погибли более 260 мирных жителей. Ранения получили свыше 1700 человек.Ликвидация пожара на морском терминале в ТуапсеПожар на территории морского терминала в Туапсе, вспыхнувший пять дней назад в результате атаки вражеских беспилотников, полностью потушен. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, работа по ликвидации пожара велась круглые сутки. С огнем боролись около 300 человек.В то же время, по данным оперштаба Кубани, в Туапсе из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. Нефтепродукты частично попали в акваторию моря, а также на береговую линию.Отставка главы минЖКХ КрымаМинистр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Захар Щегленко написал заявление об увольнении, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Согласно опубликованному указу, Щегленко написал заявление по собственному желанию.Кроме того, Аксенов сообщил об увольнении замминистра транспорта Крыма и замглавы администрации Джанкоя, а также отстранении от должности вице-мэра Красноперекопска. Все они поплатились должностями за плохую организацию ремонта дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

краснодарский край

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, новости крыма, теракт, антитеррор, кадровые перестановки, происшествия, херсонская область, краснодарский край, черное море, экология, разлив нефтепродуктов, экономика, ключевая ставка, обмен пленными